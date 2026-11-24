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Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга достигло более 143 миллиардов долларов
Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга достигло более 143 миллиардов долларов - 24.11.2026, ПРАЙМ
Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга достигло более 143 миллиардов долларов
Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга достигло более 143 миллиардов долларов после его восстановления на посту генерального директора компании, следует из... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T02:34+0300
2026-11-24T02:34+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга достигло более 143 миллиардов долларов после его восстановления на посту генерального директора компании, следует из данных Forbes.
В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Как следует из публикации Forbes, состояние гендиректора Nvidia по состоянию на приблизительно 20.00 мск понедельника составляло примерно 143,44 миллиарда долларов, увеличившись приблизительно на 32,4 миллиарда долларов. Теперь он занимает 13-е место в рейтинге самых богатых людей на планете, поднявшись сразу на пять позиций вверх.
Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, nvidia, forbes, мид китая
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Nvidia, Forbes, МИД Китая
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга достигло более 143 миллиардов долларов после его восстановления на посту генерального директора компании, следует из данных Forbes.
В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Как следует из публикации Forbes, состояние гендиректора Nvidia по состоянию на приблизительно 20.00 мск понедельника составляло примерно 143,44 миллиарда долларов, увеличившись приблизительно на 32,4 миллиарда долларов. Теперь он занимает 13-е место в рейтинге самых богатых людей на планете, поднявшись сразу на пять позиций вверх.
Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.