МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта стало главным двигателем спроса на электроэнергию в США. По данным Goldman Sachs, к 2030 году мощность дата-центров в стране вырастет более чем втрое — до 152 ГВт против 49 ГВт в 2025 году. В ноябре инвестбанк повысил свою оценку на 21,6% — со 125 до 152 ГВт. Уже к концу 2027 года показатель может достичь 90 ГВт против 64 ГВт в 2026 году.Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2026–2030 годах спрос на электроэнергию в США будет расти в среднем на 2% в год. Это более чем вдвое быстрее, чем в предыдущее десятилетие.Под новый спрос энергокомпании наращивают инвестиции. По оценке S&P Global, 46 крупнейших публичных энергокомпаний США вложат в 2026–2030 годах рекордные 1,295 триллиона долларов — на 10,8% больше предыдущей оценки.Дата-центры превращают американских энергетиков из защитных бумаг в историю роста. Компании, которые первыми договорились о подключении крупных ЦОД, получают долгосрочный рост регулируемой базы активов и прибыли.Sempra — самый высокий потенциалАналитики видят наибольший потенциал в акциях Sempra: целевая цена 110 долларов, апсайд 44,2%, рейтинг "Покупать". Компания получила одобрение на расширение магистральных сетей в Техасе стоимостью 7 миллиардов долларов. Это позволит подключить в регионе новых крупных потребителей общей мощностью до 16 ГВт. Скорректированная прибыль на акцию в III квартале выросла на 26,1% год к году.Entergy — ставка на GoogleЦелевая цена акций Entergy — 135,4 доллара, потенциал роста 27,5%, рейтинг "Покупать". В октябре компания договорилась об энергоснабжении дата-центра Google в Арканзасе с инвестициями 600 миллионов долларов. В 2027–2030 годах Entergy вложит 55 миллиардов долларов в новые электростанции и сети. По оценке менеджмента, к 2030 году регулируемая база активов вырастет более чем вдвое — с 46 до 97 миллиардов долларов.Сектор пока отстает от рынкаПри этом сектор пока отстает от рынка: за 12 месяцев индекс S&P 500 Utilities снизился на 2,2%, а S&P 500 вырос на 10,9%. Главный сдерживающий фактор — дорогие заимствования. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне 5,07%, а ФРС сохраняет ставку в диапазоне 3,75–4,00%.Высокие ставки — временный фактор давления, а рост спроса со стороны ЦОД — структурный. После коррекции отдельные бумаги сектора выглядят привлекательно для покупки.Автор: Максим Абрамов, аналитик ФГ "Финам"
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта стало главным двигателем спроса на электроэнергию в США. По данным Goldman Sachs, к 2030 году мощность дата-центров в стране вырастет более чем втрое — до 152 ГВт против 49 ГВт в 2025 году. В ноябре инвестбанк повысил свою оценку на 21,6% — со 125 до 152 ГВт. Уже к концу 2027 года показатель может достичь 90 ГВт против 64 ГВт в 2026 году.
Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2026–2030 годах спрос на электроэнергию в США будет расти в среднем на 2% в год. Это более чем вдвое быстрее, чем в предыдущее десятилетие.
Под новый спрос энергокомпании наращивают инвестиции. По оценке S&P Global, 46 крупнейших публичных энергокомпаний США вложат в 2026–2030 годах рекордные 1,295 триллиона долларов — на 10,8% больше предыдущей оценки.
Дата-центры превращают американских энергетиков из защитных бумаг в историю роста. Компании, которые первыми договорились о подключении крупных ЦОД, получают долгосрочный рост регулируемой базы активов и прибыли.
Sempra — самый высокий потенциал
Аналитики видят наибольший потенциал в акциях Sempra: целевая цена 110 долларов, апсайд 44,2%, рейтинг "Покупать". Компания получила одобрение на расширение магистральных сетей в Техасе стоимостью 7 миллиардов долларов. Это позволит подключить в регионе новых крупных потребителей общей мощностью до 16 ГВт. Скорректированная прибыль на акцию в III квартале выросла на 26,1% год к году.
Entergy — ставка на Google
Целевая цена акций Entergy — 135,4 доллара, потенциал роста 27,5%, рейтинг "Покупать". В октябре компания договорилась об энергоснабжении дата-центра Google в Арканзасе с инвестициями 600 миллионов долларов. В 2027–2030 годах Entergy вложит 55 миллиардов долларов в новые электростанции и сети. По оценке менеджмента, к 2030 году регулируемая база активов вырастет более чем вдвое — с 46 до 97 миллиардов долларов.
Сектор пока отстает от рынка
При этом сектор пока отстает от рынка: за 12 месяцев индекс S&P 500 Utilities снизился на 2,2%, а S&P 500 вырос на 10,9%. Главный сдерживающий фактор — дорогие заимствования. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне 5,07%, а ФРС сохраняет ставку в диапазоне 3,75–4,00%.
Высокие ставки — временный фактор давления, а рост спроса со стороны ЦОД — структурный. После коррекции отдельные бумаги сектора выглядят привлекательно для покупки.
Автор: Максим Абрамов, аналитик ФГ "Финам"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.