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Дата-центры меняют лицо энергетики США

Дата-центры меняют лицо энергетики США - 24.11.2026, ПРАЙМ

Дата-центры меняют лицо энергетики США

Строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта стало главным двигателем спроса на электроэнергию в США. По данным Goldman Sachs, к 2030... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T06:06+0300

2026-11-24T06:06+0300

2026-11-24T06:06+0300

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта стало главным двигателем спроса на электроэнергию в США. По данным Goldman Sachs, к 2030 году мощность дата-центров в стране вырастет более чем втрое — до 152 ГВт против 49 ГВт в 2025 году. В ноябре инвестбанк повысил свою оценку на 21,6% — со 125 до 152 ГВт. Уже к концу 2027 года показатель может достичь 90 ГВт против 64 ГВт в 2026 году.Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2026–2030 годах спрос на электроэнергию в США будет расти в среднем на 2% в год. Это более чем вдвое быстрее, чем в предыдущее десятилетие.Под новый спрос энергокомпании наращивают инвестиции. По оценке S&P Global, 46 крупнейших публичных энергокомпаний США вложат в 2026–2030 годах рекордные 1,295 триллиона долларов — на 10,8% больше предыдущей оценки.Дата-центры превращают американских энергетиков из защитных бумаг в историю роста. Компании, которые первыми договорились о подключении крупных ЦОД, получают долгосрочный рост регулируемой базы активов и прибыли.Sempra — самый высокий потенциалАналитики видят наибольший потенциал в акциях Sempra: целевая цена 110 долларов, апсайд 44,2%, рейтинг "Покупать". Компания получила одобрение на расширение магистральных сетей в Техасе стоимостью 7 миллиардов долларов. Это позволит подключить в регионе новых крупных потребителей общей мощностью до 16 ГВт. Скорректированная прибыль на акцию в III квартале выросла на 26,1% год к году.Entergy — ставка на GoogleЦелевая цена акций Entergy — 135,4 доллара, потенциал роста 27,5%, рейтинг "Покупать". В октябре компания договорилась об энергоснабжении дата-центра Google в Арканзасе с инвестициями 600 миллионов долларов. В 2027–2030 годах Entergy вложит 55 миллиардов долларов в новые электростанции и сети. По оценке менеджмента, к 2030 году регулируемая база активов вырастет более чем вдвое — с 46 до 97 миллиардов долларов.Сектор пока отстает от рынкаПри этом сектор пока отстает от рынка: за 12 месяцев индекс S&P 500 Utilities снизился на 2,2%, а S&P 500 вырос на 10,9%. Главный сдерживающий фактор — дорогие заимствования. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне 5,07%, а ФРС сохраняет ставку в диапазоне 3,75–4,00%.Высокие ставки — временный фактор давления, а рост спроса со стороны ЦОД — структурный. После коррекции отдельные бумаги сектора выглядят привлекательно для покупки.Автор: Максим Абрамов, аналитик ФГ "Финам"

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Максим Абрамов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/17/875456020_0:23:1080:1103_100x100_80_0_0_57744aaf51441fa7357af8d2d9bdd99b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Максим Абрамов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/17/875456020_0:23:1080:1103_100x100_80_0_0_57744aaf51441fa7357af8d2d9bdd99b.jpg

мнения аналитиков, сша, техас, цод, goldman sachs, развитие ии