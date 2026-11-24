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Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос на 16%
Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос на 16% - 24.11.2026, ПРАЙМ
Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос на 16%
Импорт новых легковых автомобилей в Россию по итогам января-октября 2026 года вырос на 16% и составил 336,2 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:18+0300
2026-11-24T14:18+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию по итогам января-октября 2026 года вырос на 16% и составил 336,2 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В январе-октябре в Россию было импортировано 336,2 тысячи новых легковых автомобилей (до 3 лет). Это на 16% больше, чем за первые 10 месяцев прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале.
Аналитик отметил, что официальные импортеры за отчетный период ввезли только 163,1 тысячи машин, что на 8,5% меньше, чем год назад. При этом альтернативные поставки (параллельный импорт и ввоз физлицами) выросли почти на 55% и составили 173,1 тысячи новых легковых автомобилей.
Пятерку самых популярных брендов, импорт которых осуществлялся в этом году официальными дистрибьюторами, составили китайские Geely (38,7%), Changan (20,2%), GAC (9,7%), Tank (7,2%) и Hongqi (5,9%).
Среди марок, поставляемых по альтернативному импорту, лидирует Toyota (16,8%). За ней расположились Mazda (13,2%), Volkswagen (7,3%), BMW (6,6%) и Audi (6,2%). Всего за 10 месяцев текущего года на долю альтернативных поставок пришлось 51% от общего объема импорта новых легковых автомобилей, подытожил Целиков.
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бизнес, россия, geely, gac, toyota, toyota camry, bmw x5
Бизнес, РОССИЯ, Geely, GAC, Toyota, Toyota Camry, BMW X5
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию по итогам января-октября 2026 года вырос на 16% и составил 336,2 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В январе-октябре в Россию было импортировано 336,2 тысячи новых легковых автомобилей (до 3 лет). Это на 16% больше, чем за первые 10 месяцев прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале.
Аналитик отметил, что официальные импортеры за отчетный период ввезли только 163,1 тысячи машин, что на 8,5% меньше, чем год назад. При этом альтернативные поставки (параллельный импорт и ввоз физлицами) выросли почти на 55% и составили 173,1 тысячи новых легковых автомобилей.
Пятерку самых популярных брендов, импорт которых осуществлялся в этом году официальными дистрибьюторами, составили китайские Geely (38,7%), Changan (20,2%), GAC (9,7%), Tank (7,2%) и Hongqi (5,9%).
Среди марок, поставляемых по альтернативному импорту, лидирует Toyota (16,8%). За ней расположились Mazda (13,2%), Volkswagen (7,3%), BMW (6,6%) и Audi (6,2%). Всего за 10 месяцев текущего года на долю альтернативных поставок пришлось 51% от общего объема импорта новых легковых автомобилей, подытожил Целиков.