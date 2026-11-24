https://1prime.ru/20261124/indeks-875506263.html
Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос лучше прогноза
Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос лучше прогноза - 24.11.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос лучше прогноза
Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 103,3 пункта с пересмотренного показателя октября в 91,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:19+0300
2026-11-24T18:19+0300
2026-11-24T18:34+0300
мировая экономика
сша
conference board
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875506263.jpg?1795534465
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 103,3 пункта с пересмотренного показателя октября в 91,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост показателя только до 92,5 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 91,7 пункта.Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос на 9,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением октября - до 83,6 пункта. Индекс экономических условий при этом увеличился на 13,7 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца – до 132,8 пункта.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, conference board
Мировая экономика, США, Conference Board
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 103,3 пункта с пересмотренного показателя октября в 91,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост показателя только до 92,5 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 91,7 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос на 9,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением октября - до 83,6 пункта. Индекс экономических условий при этом увеличился на 13,7 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца – до 132,8 пункта.
Частная аналитическая компания Conference Board
ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США
.