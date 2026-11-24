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Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос лучше прогноза

Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос лучше прогноза - 24.11.2026, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос лучше прогноза

Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 103,3 пункта с пересмотренного показателя октября в 91,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:19+0300

2026-11-24T18:19+0300

2026-11-24T18:34+0300

мировая экономика

сша

conference board

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 103,3 пункта с пересмотренного показателя октября в 91,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост показателя только до 92,5 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 91,7 пункта.Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос на 9,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением октября - до 83,6 пункта. Индекс экономических условий при этом увеличился на 13,7 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца – до 132,8 пункта.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

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мировая экономика, сша, conference board