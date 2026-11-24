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Туристам рассказали об альтернативе переполненному Гоа в Индии

Туристам рассказали об альтернативе переполненному Гоа в Индии - 24.11.2026, ПРАЙМ

Туристам рассказали об альтернативе переполненному Гоа в Индии

Индийский штат Керала может стать для российских туристов альтернативой переполненному Гоа, так как в регионе есть пляжи, горы и развитая система аюрведического | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:29+0300

2026-11-24T10:29+0300

2026-11-24T10:29+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Индийский штат Керала может стать для российских туристов альтернативой переполненному Гоа, так как в регионе есть пляжи, горы и развитая система аюрведического оздоровления, рассказал РИА Новости почетный консул России в Тривандруме Ратиш Наир. "В Гоа уже очень много туристов. Когда туристов из разных стран становится слишком много, некоторым людям это уже неинтересно. В Керале же есть не только пляжный отдых, здесь много разных возможностей. Есть прекрасные пляжи, также можно поехать в горы, посмотреть чайные плантации. В одном штате есть практически все", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас большинство россиян приезжает в Кералу ради аюрведы и уединенного отдыха с духовными практиками, нередко оставаясь там на месяц-полтора. "Российские туристы говорят, что здесь спокойно. Им нравится природа. Здесь можно найти разные виды отдыха, поэтому многие хотят приехать именно в Кералу", - отметил Наир. Он добавил, что некоторые аюрведические курорты уже перевели свои сайты на русский язык, а местные туроператоры регулярно участвуют в российских туристических выставках, проявляя интерес к российскому рынку. Керала расположена на юго-западном побережье Индии, южнее Гоа, и находится в зоне тропического муссонного климата с жаркой влажной погодой. Именно Керала считается родиной аюверды, древней индийской системы альтернативной медицины, поддерживающей баланс организма через питание, травы, массажи и духовные практики.

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бизнес, туризм, россия, гоа, индия