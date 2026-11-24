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Инвестиции домохозяйств в Евросоюзе достигли минимума с 2015 года
Инвестиции домохозяйств в Евросоюзе достигли минимума с 2015 года - 24.11.2026, ПРАЙМ
Инвестиции домохозяйств в Евросоюзе достигли минимума с 2015 года
Инвестиции домохозяйств в Евросоюзе, которые преимущественно включают в себя расходы на приобретение жилья и его ремонт, в 2025 году достигли минимального с... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:18+0300
2026-11-24T14:18+0300
2026-11-24T14:18+0300
мировая экономика
кипр
нидерланды
чехия
ес
евростат
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции домохозяйств в Евросоюзе, которые преимущественно включают в себя расходы на приобретение жилья и его ремонт, в 2025 году достигли минимального с 2015 года уровня в 8,1% от общего располагаемого дохода, следует из пресс-релиза европейского статистического агентства Евростат.
Показатель инвестиций домохозяйств позволяет оценить, в какой степени домохозяйства направляют доходы на приобретение или благоустройство жилья. Он также может включать в себя инвестиционную деятельность предприятий без статуса юридического лица.
"Этот показатель является самым низким с 2015 года и по-прежнему значительно ниже уровней, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2008 года", - говорится в сообщении.
Самые высокие уровни инвестиций домохозяйств в прошлом году были зафиксированы на Кипре (15,3%), в Нидерландах (11,3%) и Чехии (10,5%). Самые низкие показатели были отмечены в Швеции (4,7%), Польше (5%) и Словакии (5,7%).
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мировая экономика, кипр, нидерланды, чехия, ес, евростат
Мировая экономика, КИПР, НИДЕРЛАНДЫ, ЧЕХИЯ, ЕС, Евростат
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции домохозяйств в Евросоюзе, которые преимущественно включают в себя расходы на приобретение жилья и его ремонт, в 2025 году достигли минимального с 2015 года уровня в 8,1% от общего располагаемого дохода, следует из пресс-релиза европейского статистического агентства Евростат.
Показатель инвестиций домохозяйств позволяет оценить, в какой степени домохозяйства направляют доходы на приобретение или благоустройство жилья. Он также может включать в себя инвестиционную деятельность предприятий без статуса юридического лица.
"Этот показатель является самым низким с 2015 года и по-прежнему значительно ниже уровней, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2008 года", - говорится в сообщении.
Самые высокие уровни инвестиций домохозяйств в прошлом году были зафиксированы на Кипре (15,3%), в Нидерландах (11,3%) и Чехии (10,5%). Самые низкие показатели были отмечены в Швеции (4,7%), Польше (5%) и Словакии (5,7%).