https://1prime.ru/20261124/jandeks-875484234.html

"Яндекс" разработал ИИ-устройство, которое выполняет роль личного секретаря

"Яндекс" разработал ИИ-устройство, которое выполняет роль личного секретаря - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" разработал ИИ-устройство, которое выполняет роль личного секретаря

"Яндекс" разработал устройство на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое может записывать разговоры пользователей с расшифровкой в онлайн-режиме,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:15+0300

2026-11-24T10:15+0300

2026-11-24T10:27+0300

технологии

алиса

яндекс

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" разработал устройство на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое может записывать разговоры пользователей с расшифровкой в онлайн-режиме, отвечать на вопросы по содержанию диалога и напоминать пользователю о делах, сообщила компания. "Яндекс" анонсировал новое носимое устройство с Алисой AI собственной разработки - "Яндекс Пин". Устройство выполняет роль личного секретаря. …Пин умеет суммаризировать разговоры, отвечать на вопросы по их содержанию и напоминать о делах", - говорится в сообщении. Так, во время беседы пользователя в приложении "Алиса AI" появляется расшифровка, а после завершения - суммаризация и итоги встречи. Отдельно ИИ выделяет задачи пользователя, предлагает добавить их в список дел, напоминает, что и когда нужно сделать и подводит итоги дня. В компании отметили, что запись запускается нажатием кнопки на корпусе устройства: ее нельзя включить удаленно. Все записи хранятся в зашифрованном виде на серверах "Яндекса" и привязаны к аккаунту. ИИ-устройство оснащено тремя микрофонами, динамиком и нейропроцессором, который отделяет речь от посторонних шумов. В устройстве есть также встроенная память, где можно хранить до 32 часов записи, и аккумулятор. За обработку записей и расшифровок отвечают несколько ИИ-моделей. Устройство можно повесить на шею или прикрепить на одежду. Заряда батареи хватает на весь день. Когда нет интернета, данные сохраняются во внутренней памяти. Стоимость устройства составит 19990 рублей, оно появится в продаже до конца года. Ранее компания выпустила ИИ-наушники, а в следующем году планирует выпустить ИИ-диктофон.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, алиса, яндекс