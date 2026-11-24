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Кабмин РФ изучит вопрос развития судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей
Кабмин РФ изучит вопрос развития судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей - 24.11.2026, ПРАЙМ
Кабмин РФ изучит вопрос развития судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:21+0300
2026-11-24T21:21+0300
2026-11-24T21:21+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей.
Соответствующий перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"При участии заинтересованных организаций рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей, в том числе: проанализировать потребности административно- территориальных образований в грузовых и пассажирских перевозках", - говорится в документе.
Кроме того, поручено разработать финансово-экономическую модель осуществления перевозок грузов и пассажиров, предусмотрев формирование экономически обоснованных тарифов с учетом сезонности перевозок.
Отмечается, что правительство РФ совместно c правительством Хабаровского края должны представить соответствующий доклад до 1 февраля 2027 года. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
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россия, бизнес, хабаровский край, владивосток, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Хабаровский край, Владивосток, Владимир Путин, Михаил Мишустин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей.
Соответствующий перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"При участии заинтересованных организаций рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей, в том числе: проанализировать потребности административно- территориальных образований в грузовых и пассажирских перевозках", - говорится в документе.
Кроме того, поручено разработать финансово-экономическую модель осуществления перевозок грузов и пассажиров, предусмотрев формирование экономически обоснованных тарифов с учетом сезонности перевозок.
Отмечается, что правительство РФ совместно c правительством Хабаровского края должны представить соответствующий доклад до 1 февраля 2027 года. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.