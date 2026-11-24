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Кабмин РФ изучит вопрос развития судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей

Кабмин РФ изучит вопрос развития судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей - 24.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин РФ изучит вопрос развития судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:21+0300

2026-11-24T21:21+0300

2026-11-24T21:21+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей. Соответствующий перечень поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся со 2 по 3 сентября 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "При участии заинтересованных организаций рассмотреть вопрос о развитии судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей, в том числе: проанализировать потребности административно- территориальных образований в грузовых и пассажирских перевозках", - говорится в документе. Кроме того, поручено разработать финансово-экономическую модель осуществления перевозок грузов и пассажиров, предусмотрев формирование экономически обоснованных тарифов с учетом сезонности перевозок. Отмечается, что правительство РФ совместно c правительством Хабаровского края должны представить соответствующий доклад до 1 февраля 2027 года. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

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россия, бизнес, хабаровский край, владивосток, владимир путин, михаил мишустин