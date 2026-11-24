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Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, ушедшего на Камчатку, ожидается в среду
Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, ушедшего на Камчатку, ожидается в среду - 24.11.2026, ПРАЙМ
Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, ушедшего на Камчатку, ожидается в среду
Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, который из-за пурги на Чукотке ушел на запасной аэродром на Камчатке, ожидается в среду, сообщает департамент... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T07:50+0300
2026-11-24T07:50+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, который из-за пурги на Чукотке ушел на запасной аэродром на Камчатке, ожидается в среду, сообщает департамент промышленной политики Чукотского АО.
По данным синоптиков, до 21.00 (12.00 мск) 24 ноября на побережье Чукотки - порывы ветра до 28 метров в секунду с низовой метелью, в городе Анадырь - порывы до 25 метров в секунду. В понедельник было отложено прибытие в Анадырь рейса из "Шереметьево" и обратный рейс. Во вторник самолет вылетел из Москвы, но ушел на запасной аэродром в Елизово на Камчатке.
"Прибытие рейса Москва-Анадырь из аэропорта "Елизово" планируется завтра, 25 ноября, в 11.30 (02.30 мск)", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, анадырь, москва, чукотка, аэропорт шереметьево
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, который из-за пурги на Чукотке ушел на запасной аэродром на Камчатке, ожидается в среду, сообщает департамент промышленной политики Чукотского АО.
По данным синоптиков, до 21.00 (12.00 мск) 24 ноября на побережье Чукотки - порывы ветра до 28 метров в секунду с низовой метелью, в городе Анадырь - порывы до 25 метров в секунду. В понедельник было отложено прибытие в Анадырь рейса из "Шереметьево" и обратный рейс. Во вторник самолет вылетел из Москвы, но ушел на запасной аэродром в Елизово на Камчатке.
"Прибытие рейса Москва-Анадырь из аэропорта "Елизово" планируется завтра, 25 ноября, в 11.30 (02.30 мск)", - говорится в сообщении.