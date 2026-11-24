https://1prime.ru/20261124/kamchatka-875477118.html

Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, ушедшего на Камчатку, ожидается в среду

Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, ушедшего на Камчатку, ожидается в среду - 24.11.2026, ПРАЙМ

Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, ушедшего на Камчатку, ожидается в среду

Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, который из-за пурги на Чукотке ушел на запасной аэродром на Камчатке, ожидается в среду, сообщает департамент... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T07:50+0300

2026-11-24T07:50+0300

2026-11-24T07:50+0300

бизнес

россия

анадырь

москва

чукотка

аэропорт шереметьево

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875477118.jpg?1795495847

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Прибытие в Анадырь самолета из Москвы, который из-за пурги на Чукотке ушел на запасной аэродром на Камчатке, ожидается в среду, сообщает департамент промышленной политики Чукотского АО. По данным синоптиков, до 21.00 (12.00 мск) 24 ноября на побережье Чукотки - порывы ветра до 28 метров в секунду с низовой метелью, в городе Анадырь - порывы до 25 метров в секунду. В понедельник было отложено прибытие в Анадырь рейса из "Шереметьево" и обратный рейс. Во вторник самолет вылетел из Москвы, но ушел на запасной аэродром в Елизово на Камчатке. "Прибытие рейса Москва-Анадырь из аэропорта "Елизово" планируется завтра, 25 ноября, в 11.30 (02.30 мск)", - говорится в сообщении.

анадырь

москва

чукотка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, анадырь, москва, чукотка, аэропорт шереметьево