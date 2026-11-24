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Капитализация Nvidia подскочила за сутки более чем на 950 миллиардов долларов

Капитализация Nvidia подскочила за сутки более чем на 950 миллиардов долларов - 24.11.2026, ПРАЙМ

Капитализация Nvidia подскочила за сутки более чем на 950 миллиардов долларов

Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia подскочила за сутки более чем на 950 миллиардов долларов после восстановления Дженсена Хуанга | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:08+0300

2026-11-24T08:08+0300

2026-11-24T08:08+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia подскочила за сутки более чем на 950 миллиардов долларов после восстановления Дженсена Хуанга в должности гендиректора, что вернуло компанию на второе место по этому показателю в мире, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника акции Nvidia подскочили в цене на 31,48%, до 165,05 доллара за акцию. Капитализация компании, таким образом, составила 3,985 триллиона долларов после 3,031 триллиона долларов торговым днем ранее, что соответствует росту на 954 миллиарда долларов. Теперь Nvidia занимает второе место в списке крупнейших компаний мира, уступая лишь корпорации Apple (5,073 триллиона долларов), тогда как в пятницу разработчик занимал четвертое место. Днем ранее компания сообщила, что совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.

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сша, nvidia, apple