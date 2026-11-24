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Катар и США заявили о важности свободы судоходства в Ормузском проливе
Катар и США заявили о важности свободы судоходства в Ормузском проливе - 24.11.2026, ПРАЙМ
Катар и США заявили о важности свободы судоходства в Ормузском проливе
Катар и США заявили о важности обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, говорится в совместном заявлении по итогам восьмого заседания... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:49+0300
2026-11-24T14:49+0300
2026-11-24T14:49+0300
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марко рубио
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ДОХА, 24 ноя - ПРАЙМ. Катар и США заявили о важности обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, говорится в совместном заявлении по итогам восьмого заседания стратегического диалога двух стран.
Катарско-американский форум стратегического диалога завершил работу в Вашингтоне при участии премьер-министра, главы МИД Катара Мухаммеда Абдеррахмана Аль Тани и госсекретаря США Марко Рубио.
"Обе стороны подтвердили свою приверженность поддержанию свободы судоходства в Ормузском проливе, отметив, что обеспечение безопасного и беспрепятственного прохода через этот важнейший водный путь имеет решающее значение для региональной безопасности, стабильности поставок энергоносителей и мировой экономики", - отмечается в документе.
Как указано в заявлении по итогам заседания, Рубио подтвердил приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности государства Катар, подчеркнув важность оборонного партнерства между двумя странами для укрепления совместного потенциала и защиты общих интересов.
Стороны договорились продолжить обсуждение двустороннего сотрудничества в начале 2027 года; речь пойдет о таких сферах, как оборона, сотрудничество в области безопасности, борьбе с терроризмом, правоохранительная деятельность и культурные связи.
Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций.
Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.
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россия, катар, сша, ормузский пролив, марко рубио, марк рубио, мид
РОССИЯ, КАТАР, США, Ормузский пролив, Марко Рубио, Марк Рубио, МИД
ДОХА, 24 ноя - ПРАЙМ. Катар и США заявили о важности обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, говорится в совместном заявлении по итогам восьмого заседания стратегического диалога двух стран.
Катарско-американский форум стратегического диалога завершил работу в Вашингтоне при участии премьер-министра, главы МИД Катара Мухаммеда Абдеррахмана Аль Тани и госсекретаря США Марко Рубио.
"Обе стороны подтвердили свою приверженность поддержанию свободы судоходства в Ормузском проливе, отметив, что обеспечение безопасного и беспрепятственного прохода через этот важнейший водный путь имеет решающее значение для региональной безопасности, стабильности поставок энергоносителей и мировой экономики", - отмечается в документе.
Как указано в заявлении по итогам заседания, Рубио подтвердил приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности государства Катар, подчеркнув важность оборонного партнерства между двумя странами для укрепления совместного потенциала и защиты общих интересов.
Стороны договорились продолжить обсуждение двустороннего сотрудничества в начале 2027 года; речь пойдет о таких сферах, как оборона, сотрудничество в области безопасности, борьбе с терроризмом, правоохранительная деятельность и культурные связи.
Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций.
Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.