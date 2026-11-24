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Катар и США заявили о важности свободы судоходства в Ормузском проливе

Катар и США заявили о важности свободы судоходства в Ормузском проливе - 24.11.2026, ПРАЙМ

Катар и США заявили о важности свободы судоходства в Ормузском проливе

Катар и США заявили о важности обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, говорится в совместном заявлении по итогам восьмого заседания... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:49+0300

2026-11-24T14:49+0300

2026-11-24T14:49+0300

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ДОХА, 24 ноя - ПРАЙМ. Катар и США заявили о важности обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, говорится в совместном заявлении по итогам восьмого заседания стратегического диалога двух стран. Катарско-американский форум стратегического диалога завершил работу в Вашингтоне при участии премьер-министра, главы МИД Катара Мухаммеда Абдеррахмана Аль Тани и госсекретаря США Марко Рубио. "Обе стороны подтвердили свою приверженность поддержанию свободы судоходства в Ормузском проливе, отметив, что обеспечение безопасного и беспрепятственного прохода через этот важнейший водный путь имеет решающее значение для региональной безопасности, стабильности поставок энергоносителей и мировой экономики", - отмечается в документе. Как указано в заявлении по итогам заседания, Рубио подтвердил приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности государства Катар, подчеркнув важность оборонного партнерства между двумя странами для укрепления совместного потенциала и защиты общих интересов. Стороны договорились продолжить обсуждение двустороннего сотрудничества в начале 2027 года; речь пойдет о таких сферах, как оборона, сотрудничество в области безопасности, борьбе с терроризмом, правоохранительная деятельность и культурные связи. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.

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