https://1prime.ru/20261124/kazahstan-875482412.html
Казахстан завершит строительство интернет-магистрали через страну в 2027 году
Казахстан завершит строительство интернет-магистрали через страну в 2027 году - 24.11.2026, ПРАЙМ
Казахстан завершит строительство интернет-магистрали через страну в 2027 году
Казахстан планирует завершить в 2027 году строительство волоконно-оптической магистрали "Запад - Восток", которая соединит Актау на западе страны с Хоргосом на... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:39+0300
2026-11-24T09:39+0300
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бизнес
казахстан
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АЛМА-АТА, 24 ноя - ПРАЙМ. Казахстан планирует завершить в 2027 году строительство волоконно-оптической магистрали "Запад - Восток", которая соединит Актау на западе страны с Хоргосом на границе с Китаем, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев. "В Казахстане запущена Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи, создав дополнительный маршрут передачи интернет-трафика между Европой и Азией. Для повышения ее устойчивости предстоит построить резервный канал по дну Каспия. Параллельно строится гипермагистраль "Запад - Восток" от Хоргоса до Актау: проложено 87% маршрута, завершить работы планируем в следующем году", - сообщил Мадиев на заседании правительства, посвященном развитию телекоммуникационной отрасли. По словам министра, эти магистрали увеличат транзит интернет-трафика через Казахстан, сократят задержки при передаче данных и будут способствовать привлечению международных компаний в "Долину ЦОДов" - проект по созданию крупных центров обработки данных. В феврале 2025 года министерство цифрового развития Казахстана и частный инвестор подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проекта строительства гипермагистрали "Запад - Восток". Волоконно-оптическая линия связи протяженностью около 4,5 тысячи километров пройдет от Актау до Хоргоса на границе с Китаем через семь областей страны. Проект реализуется за счет частных инвестиций без привлечения бюджетных средств и направлен на увеличение транзита интернет-трафика между Европой и Азией. Ожидается, что пропускная способность магистрали составит не менее 12 терабит в секунду.
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Бизнес, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ЕВРОПА
АЛМА-АТА, 24 ноя - ПРАЙМ. Казахстан планирует завершить в 2027 году строительство волоконно-оптической магистрали "Запад - Восток", которая соединит Актау на западе страны с Хоргосом на границе с Китаем, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев.
"В Казахстане запущена Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи, создав дополнительный маршрут передачи интернет-трафика между Европой и Азией. Для повышения ее устойчивости предстоит построить резервный канал по дну Каспия. Параллельно строится гипермагистраль "Запад - Восток" от Хоргоса до Актау: проложено 87% маршрута, завершить работы планируем в следующем году", - сообщил Мадиев на заседании правительства, посвященном развитию телекоммуникационной отрасли.
По словам министра, эти магистрали увеличат транзит интернет-трафика через Казахстан, сократят задержки при передаче данных и будут способствовать привлечению международных компаний в "Долину ЦОДов" - проект по созданию крупных центров обработки данных.
В феврале 2025 года министерство цифрового развития Казахстана и частный инвестор подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проекта строительства гипермагистрали "Запад - Восток". Волоконно-оптическая линия связи протяженностью около 4,5 тысячи километров пройдет от Актау до Хоргоса на границе с Китаем через семь областей страны. Проект реализуется за счет частных инвестиций без привлечения бюджетных средств и направлен на увеличение транзита интернет-трафика между Европой и Азией. Ожидается, что пропускная способность магистрали составит не менее 12 терабит в секунду.