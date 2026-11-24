https://1prime.ru/20261124/kazahstan-875483374.html
Казахстан ожидает выхода на рынок еще двух иностранных спутниковых операторов
Казахстан ожидает выхода на рынок еще двух иностранных спутниковых операторов - 24.11.2026, ПРАЙМ
Казахстан ожидает выхода на рынок еще двух иностранных спутниковых операторов
Казахстан ожидает выхода на национальный рынок в следующем году еще двух иностранных спутниковых интернет-операторов - китайской Shanghai Spacecom Satellite... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:57+0300
2026-11-24T09:57+0300
2026-11-24T09:57+0300
технологии
мировая экономика
казахстан
центральная азия
oneweb
starlink
spacex
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875483374.jpg?1795503474
АЛМА-АТА, 24 ноя - ПРАЙМ. Казахстан ожидает выхода на национальный рынок в следующем году еще двух иностранных спутниковых интернет-операторов - китайской Shanghai Spacecom Satellite Technology и американской Amazon Leo, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев.
"В следующем году ожидаем выхода на казахстанский рынок Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon Leo. Таким образом, Казахстан станет первой страной в Центральной Азии, где все четыре спутниковых оператора разместят свои наземные станции, соответствующие требованиям национальной безопасности", - сообщил Мадиев на заседании правительства, посвященном развитию телекоммуникационной отрасли.
По словам министра, для обеспечения интернетом отдаленных сел, куда сложно провести оптоволоконные линии, в Казахстане развивают спутниковую связь. Лицензии на оказание таких услуг получили британская компания OneWeb и американская Starlink, принадлежащая SpaceX.
Мадиев также напомнил о запуске совместно с Beeline технологии direct-to-cell, позволяющей отправлять сообщения и пользоваться интернетом через спутник на смартфонах c Android, тогда как поддержка iOS пока находится в разработке.
Ранее во вторник глава минцифры сообщил, что за три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль Казахстана могут превысить 2,9 миллиарда долларов, при этом в текущем году ожидается привлечение не менее 1,1 миллиарда долларов.
казахстан
центральная азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, казахстан, центральная азия, oneweb, starlink, spacex
Технологии, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, OneWeb, Starlink, SpaceX
АЛМА-АТА, 24 ноя - ПРАЙМ. Казахстан ожидает выхода на национальный рынок в следующем году еще двух иностранных спутниковых интернет-операторов - китайской Shanghai Spacecom Satellite Technology и американской Amazon Leo, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев.
"В следующем году ожидаем выхода на казахстанский рынок Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon Leo. Таким образом, Казахстан станет первой страной в Центральной Азии, где все четыре спутниковых оператора разместят свои наземные станции, соответствующие требованиям национальной безопасности", - сообщил Мадиев на заседании правительства, посвященном развитию телекоммуникационной отрасли.
По словам министра, для обеспечения интернетом отдаленных сел, куда сложно провести оптоволоконные линии, в Казахстане развивают спутниковую связь. Лицензии на оказание таких услуг получили британская компания OneWeb и американская Starlink, принадлежащая SpaceX.
Мадиев также напомнил о запуске совместно с Beeline технологии direct-to-cell, позволяющей отправлять сообщения и пользоваться интернетом через спутник на смартфонах c Android, тогда как поддержка iOS пока находится в разработке.
Ранее во вторник глава минцифры сообщил, что за три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль Казахстана могут превысить 2,9 миллиарда долларов, при этом в текущем году ожидается привлечение не менее 1,1 миллиарда долларов.