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Казахстан ожидает выхода на рынок еще двух иностранных спутниковых операторов

Казахстан ожидает выхода на рынок еще двух иностранных спутниковых операторов - 24.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан ожидает выхода на рынок еще двух иностранных спутниковых операторов

Казахстан ожидает выхода на национальный рынок в следующем году еще двух иностранных спутниковых интернет-операторов - китайской Shanghai Spacecom Satellite... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:57+0300

2026-11-24T09:57+0300

2026-11-24T09:57+0300

технологии

мировая экономика

казахстан

центральная азия

oneweb

starlink

spacex

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АЛМА-АТА, 24 ноя - ПРАЙМ. Казахстан ожидает выхода на национальный рынок в следующем году еще двух иностранных спутниковых интернет-операторов - китайской Shanghai Spacecom Satellite Technology и американской Amazon Leo, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев. "В следующем году ожидаем выхода на казахстанский рынок Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon Leo. Таким образом, Казахстан станет первой страной в Центральной Азии, где все четыре спутниковых оператора разместят свои наземные станции, соответствующие требованиям национальной безопасности", - сообщил Мадиев на заседании правительства, посвященном развитию телекоммуникационной отрасли. По словам министра, для обеспечения интернетом отдаленных сел, куда сложно провести оптоволоконные линии, в Казахстане развивают спутниковую связь. Лицензии на оказание таких услуг получили британская компания OneWeb и американская Starlink, принадлежащая SpaceX. Мадиев также напомнил о запуске совместно с Beeline технологии direct-to-cell, позволяющей отправлять сообщения и пользоваться интернетом через спутник на смартфонах c Android, тогда как поддержка iOS пока находится в разработке. Ранее во вторник глава минцифры сообщил, что за три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль Казахстана могут превысить 2,9 миллиарда долларов, при этом в текущем году ожидается привлечение не менее 1,1 миллиарда долларов.

казахстан

центральная азия

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технологии, мировая экономика, казахстан, центральная азия, oneweb, starlink, spacex