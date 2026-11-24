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Сеть мобильной связи 3G прекратит работу в Казахстане к концу 2027 года

Сеть мобильной связи 3G прекратит работу в Казахстане к концу 2027 года - 24.11.2026, ПРАЙМ

Сеть мобильной связи 3G прекратит работу в Казахстане к концу 2027 года

Казахстан планирует полностью отказаться от сетей мобильной связи третьего поколения (3G) к концу 2027 года, сообщил министр искусственного интеллекта и... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:13+0300

2026-11-24T10:13+0300

2026-11-24T10:13+0300

технологии

казахстан

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АЛМА-АТА, 24 ноя - ПРАЙМ. Казахстан планирует полностью отказаться от сетей мобильной связи третьего поколения (3G) к концу 2027 года, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев. "Общий охват сел мобильным интернетом составляет 84%. Ведется модернизация базовых станций 3G до 4G. Также расширяется покрытие 5G в городах и селах. К концу 2027 года планируется полностью отказаться от 3G. К этому времени сеть 4G должна охватить 5291 село, а 5G - 70 городов и 300 сел. Мобильный интернет будет доступен в 92% сел страны", - сообщил Мадиев на заседании правительства, посвященном развитию телекоммуникационной отрасли. Также, по словам министра, предстоит обеспечить мобильной связью 40 тысяч километров республиканских и областных автомобильных дорог. Для этого планируется построить более 500 антенно-мачтовых сооружений. Помимо этого, Мадиев доложил, что за три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль страны превысят 2,9 миллиарда долларов, при этом в текущем году ожидается привлечение не менее 1,1 миллиарда долларов.

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технологии, казахстан