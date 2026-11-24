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Житель Кирова выиграл более 15 миллионов рублей в лотерею в день рождения дочери

Житель Кирова выиграл более 15 миллионов рублей в лотерею в день рождения дочери - 24.11.2026, ПРАЙМ

Житель Кирова выиграл более 15 миллионов рублей в лотерею в день рождения дочери

Мастер газовой службы из Кировской области выиграл в лотерею более 15 миллионов рублей в день рождения дочери, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T08:17+0300

2026-11-24T08:17+0300

2026-11-24T08:22+0300

россия

кировская область

столото

лотерея

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мастер газовой службы из Кировской области выиграл в лотерею более 15 миллионов рублей в день рождения дочери, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "В 33423-м тираже государственной лотереи "Рапидо Ультра" был разыгран суперприз - 15 295 155 рублей. Победителем стал житель Кирова Игнат Норкин. На оформлении выигрыша мужчина рассказал, что купил билет в мобильном приложении "Столото" и выиграл в день рождения дочери", - рассказали в пресс-службе. Мужчина женат и у него двое дочерей. Он работает мастером газовой службы, ремонтирует котлы. А в свободное время занимается музыкой вместе с братом: Игнат играет на барабанах, а брат - на электрогитаре. Победитель рассказал, что накануне знаменательного дня, перед сном купил лотерейный билет на деньги с прошлых выигрышей и лег спать. Увидев утром сообщение о выигрыше, он сначала решил, что приз составляет чуть больше 15 тысяч рублей, но потом пригляделся и понял, что речь о миллионах. При этом около трех лет назад Игнат видел сон о крупном выигрыше. "Мне снилось, что я выиграл 26 000 000 рублей, даже числа, как я помню, похожи на те, что привели меня к победе в этот раз. У меня всегда была вера в крупный выигрыш", - поделился счастливчик. "Мы с женой затеяли сделать ремонт в большой комнате, а теперь с этими деньгами получится отремонтировать всю квартиру. Еще я недавно сдал на права на мотоцикл и, может, куплю его", - поделился Игнат планами на выигрыш.

кировская область

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россия, кировская область, столото, лотерея