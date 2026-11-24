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Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении экспорта в США
Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении экспорта в США - 24.11.2026, ПРАЙМ
Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении экспорта в США
Китай приостановит действие мер экспортного контроля в отношении экспорта товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием и графитом, в США с 28... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T17:27+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Китай приостановит действие мер экспортного контроля в отношении экспорта товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием и графитом, в США с 28 ноября, сообщает минкоммерции КНР.
Согласно второму пункту объявления минкоммерции КНР №46 от 2024 года, Китай прекратил выдачу разрешений на экспорт в США товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, а также проводил более строгую проверку конечного пользователя товаров, связанных с графитом и экспортируемых в США.
"С 28 ноября 2026 года по 27 января 2027 года приостанавливается действие пункта 2 объявления министерства коммерции №46 от 2024 года", - говорится в сообщении.
Десятого ноября Китай также приостановил меры экспортного контроля в отношении 16 юридических лиц из США на два месяца.
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мировая экономика, китай, сша, кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Китай приостановит действие мер экспортного контроля в отношении экспорта товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием и графитом, в США с 28 ноября, сообщает минкоммерции КНР.
Согласно второму пункту объявления минкоммерции КНР №46 от 2024 года, Китай прекратил выдачу разрешений на экспорт в США товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, а также проводил более строгую проверку конечного пользователя товаров, связанных с графитом и экспортируемых в США.
"С 28 ноября 2026 года по 27 января 2027 года приостанавливается действие пункта 2 объявления министерства коммерции №46 от 2024 года", - говорится в сообщении.
Десятого ноября Китай также приостановил меры экспортного контроля в отношении 16 юридических лиц из США на два месяца.