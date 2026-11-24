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Россияне в 2026 году стали активнее покупать новогоднюю литературу

Россияне в 2026 году стали активнее покупать новогоднюю литературу - 24.11.2026, ПРАЙМ

Россияне в 2026 году стали активнее покупать новогоднюю литературу

Спрос на новогоднюю литературную классику среди россиян вырос более чем на 10% в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:19+0300

2026-11-24T09:19+0300

2026-11-24T09:19+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Спрос на новогоднюю литературную классику среди россиян вырос более чем на 10% в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". "Спрос на новогоднюю классику растет по всей стране. С января по ноябрь 2026 года "Читай-город" продал таких книг на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в ноябре продажи выросли на 27% к ноябрю 2025 года", - говорится в сообщении. Также "Читай-город" выяснил, в каких регионах страны к празднику готовятся с книгой в руках: лидером стала Самарская область, за ней следуют Омская область и Пермский край. Столица с Московской областью оказались лишь на пятом месте, отметили в сети. Самыми популярными новогодними книгами в ноябре 2026 года стали "Щелкунчик и мышиный король" Эрнста Теодора Амадея Гофмана Гофмана, "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя, Дары волхвов" О. Генри, "Снежная королева" Ханса Кристиана Андерсена и "Синяя птица" Мориса Метерлинка. Кроме того, в ноябре выросли продажи Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе": на 70% к ноябрю 2025 года и на 60% к октябрю 2026 года. Сборник "Рождественские повести" вырос в 2,6 раза по сравнению с октябрем, заключили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, книги, общество