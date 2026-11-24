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Европу ждет коллапс экономики из-за спонсирования Киева, заявил финский политик
Европу ждет коллапс экономики из-за спонсирования Киева, заявил финский политик - 24.11.2026, ПРАЙМ
Европу ждет коллапс экономики из-за спонсирования Киева, заявил финский политик
Европу ждет экономический коллапс из-за спонсирования Киева и введения санкций против России, такое мнение высказал РИА Новости финский политик, член партии... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T17:09+0300
2026-11-24T17:09+0300
2026-11-24T17:13+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Европу ждет экономический коллапс из-за спонсирования Киева и введения санкций против России, такое мнение высказал РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Европу ждет экономический коллапс, учитывая как Евросоюз спонсирует украинский конфликт, вместо того, чтобы вкладываться в собственную экономику", - сказал собеседник агентства. По словам политика, санкции, которые Евросоюз вводит против России, оказывают обратный эффект и сказываются на самой Европе. Мема добавил, что экономика ЕС находится в плачевном состоянии, стагнирует, а Европа становится неконкурентоспособной. "Чтобы спасти свою экономику, ЕС должен прекратить попытки затянуть украинский конфликт и вернуться к закупке дешевой энергии у России", - сказал политик. Россия неоднократно заявляла, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей нанес ущерб европейской экономике, привел к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности.
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мировая экономика, россия, европа, киев, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Киев, ЕС
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Европу ждет экономический коллапс из-за спонсирования Киева и введения санкций против России, такое мнение высказал РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Европу ждет экономический коллапс, учитывая как Евросоюз спонсирует украинский конфликт, вместо того, чтобы вкладываться в собственную экономику", - сказал собеседник агентства.
По словам политика, санкции, которые Евросоюз вводит против России, оказывают обратный эффект и сказываются на самой Европе.
Мема добавил, что экономика ЕС находится в плачевном состоянии, стагнирует, а Европа становится неконкурентоспособной.
"Чтобы спасти свою экономику, ЕС должен прекратить попытки затянуть украинский конфликт и вернуться к закупке дешевой энергии у России", - сказал политик.
Россия неоднократно заявляла, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей нанес ущерб европейской экономике, привел к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности.