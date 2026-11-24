https://1prime.ru/20261124/komandirovki-875484327.html

Треть командированных россиян иногда продлевают бизнес-поездку для отдыха

Треть командированных россиян иногда продлевают бизнес-поездку для отдыха - 24.11.2026, ПРАЙМ

Треть командированных россиян иногда продлевают бизнес-поездку для отдыха

Свыше трети деловых путешественников в России хотя бы иногда остаются в городе командировки на выходные, чтобы отдохнуть, говорится в исследовании компании в... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:16+0300

2026-11-24T10:16+0300

2026-11-24T10:27+0300

бизнес

туризм

россия

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Свыше трети деловых путешественников в России хотя бы иногда остаются в городе командировки на выходные, чтобы отдохнуть, говорится в исследовании компании в сфере делового туризма "Аэроклуб". "По данным опроса, более трети деловых путешественников (36%) хотя бы иногда остаются в городе командировки на выходные, 8% делают это часто. Проживание в таком случае бизнес-туристы, как правило, оплачивают сами", - говорится в исследовании. В компании указали, что около 40% из тех, кто остается на выходные в городе командировки, снимают на эти дни другую гостиницу или квартиру за свой счет, более трети - продляют проживание в отеле, еще около четверти останавливаются у родственников, друзей или знакомых. По словам, управляющего директора "Аэроклуба" Юлии Липатовой, совмещение командировок с отдыхом является одним из трендов в деловом туризме. "Для работодателя это один из самых доступных инструментов нематериальной мотивации. Возможность увидеть новый город, провести выходные с семьей или просто восстановиться после насыщенной рабочей недели помогает сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью, а новые впечатления снижают риск выгорания при высокой интенсивности командировок", - полагает она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия