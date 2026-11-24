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Комитет ГД рекомендовал продлить полномочия Поляковой в совете директоров ЦБ

Комитет ГД рекомендовал продлить полномочия Поляковой в совете директоров ЦБ - 24.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал продлить полномочия Поляковой в совете директоров ЦБ

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме назначить Ольгу Полякову членом совета директоров Банка России на новый срок. На рассмотрение Думы... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:16+0300

2026-11-24T18:16+0300

2026-11-24T18:16+0300

банки

финансы

ольга полякова

эльвира набиуллина

банк россии

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дума

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме назначить Ольгу Полякову членом совета директоров Банка России на новый срок. На рассмотрение Думы этот вопрос планируется вынести 26 ноября. Полякова занимает должность заместителя председателя Банка России. С 24 ноября 2021 года является членом совета директоров ЦБ. На этой неделе срок ее полномочий в совете истекает. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила Госдуме продлить полномочия Поляковой в совете еще на пять лет. Предложение предварительно было согласовано с президентом РФ. Полякова работает в Банке России с 2000 года. В 2005-2009 годах была советником главного аудитора ЦБ. В 2009 году стала заместителем директора департамента внутреннего аудита и ревизий Банка России, а в 2011 году - директором этого департамента. В декабре 2014 года Полякова была назначена начальником главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу, а с 16 декабря 2016 года – зампредом ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, ольга полякова, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, дума