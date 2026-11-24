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Комитет ГД одобрил исключение банков из списка лиц, получающих сведения о БКИ

Комитет ГД одобрил исключение банков из списка лиц, получающих сведения о БКИ - 24.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД одобрил исключение банков из списка лиц, получающих сведения о БКИ

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, исключающий кредитные организации из перечня лиц, через которые... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:31+0300

2026-11-24T18:31+0300

2026-11-24T18:31+0300

финансы

банки

анатолий аксаков

госдума

дума

банк россии

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, исключающий кредитные организации из перечня лиц, через которые предоставляются сведения о бюро кредитных историй (БКИ). Документ был внесен председателем комитета Анатолием Аксаковым и экс-депутатом Аркадием Свистуновым в мае текущего года. Он исключает банки из числа организаций, через которые осуществляется получение из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) сведений о БКИ, поскольку этот канал информации становится все менее востребованным. На рассмотрение Думы проект планируется вынести 26 ноября. Согласно пояснительной записке, это не снизит уровень доступности данной услуги для граждан, поскольку сохраняется возможность получения соответствующей информации через альтернативные каналы, в частности, через единый портал госуслуг и многофункциональные центры. Сейчас сведения о БКИ вправе получать не только субъекты (граждане и организации) и пользователи кредитных историй (кредитные, микрофинансовые и страховые организации, работодатели и т.д.), но также арбитражные управляющие, нотариусы, Банк России, ФНС, ФССП, следственные органы и суды. Однако в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения количества обращений клиентов в офисы банков для получения сведений из ЦККИ, указывается в пояснительной записке. В то же время количество запросов через портал госуслуг растет. С учетом появляющейся возможности запрашивать через этот портал полные данные о кредитных историях заемщиков по действующему паспорту, сервис запроса сведений о БКИ через кредитные организации станет невостребованным, считают разработчики. Правительство РФ поддерживает законопроект, но предлагает проработать вопрос об исключении из перечня организаций, через которые можно получить информацию о БКИ, не только кредитные, но и микрофинансовые организации, а также кредитные кооперативы, поскольку для них эта функция также не является основной.

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финансы, банки, анатолий аксаков, госдума, дума, банк россии