https://1prime.ru/20261124/komitet-875507556.html

Комитет ГД не поддержал передачу ФНС контроля за майнингом криптовалюты

Комитет ГД не поддержал передачу ФНС контроля за майнингом криптовалюты - 24.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД не поддержал передачу ФНС контроля за майнингом криптовалюты

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект о передаче Минфину России ряда полномочий Федеральной налоговой | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:55+0300

2026-11-24T18:55+0300

2026-11-24T18:55+0300

финансы

россия

минфин

фнс россии

госдума

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект о передаче Минфину России ряда полномочий Федеральной налоговой службе (ФНС) по контролю за соблюдением требований к майнингу криптовалюты. Документ принят Госдумой в первом чтении в январе текущего года. Он исключает из сферы применения закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" правоотношения по контролю (надзору) за оборотом цифровой валюты в России, включая ее майнинг. При этом Минфину России передаются полномочия по контролю и надзору за соблюдением ряда требований в сфере майнинга цифровой валюты, которые в настоящее время возложены на ФНС. Речь идет о требованиях, предъявляемых к майнинг-пулам, майнерам и операторам майнинговой инфраструктуры, а также к предоставлению информации о получении цифровой валюты в результате майнинга. Комитет по финрынку обращает внимание, что летом 2026 года был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации, подписан президентом РФ закон, устанавливающий комплексное регулирование правоотношений, возникающих в сфере обращения цифровых валют, в том числе при майнинге. Данный закон закрепил за ФНС полномочия по контролю (надзору) за соблюдением отдельных требований, связанных с майнингом цифровых валют. При этом работа над ним велась учетом позиций всех заинтересованных органов госвласти РФ, в том числе Минфина и ФНС. Причем со стороны этих органов возражений относительно "не передачи полномочий по контролю (надзору) за соблюдением отдельных требований, связанных с осуществлением деятельности по майнингу цифровых валют Минфину России, высказано не было", указывается в заключении комитета по финрынку. Это "указывает на неактуальность" предлагаемых законопроектом изменений, отмечается там же. Кроме того, некоторые нормы, в которые предлагается внести изменения, утратили силу. В связи с этим комитет по финрынку отметил нецелесообразность дальнейшей работы над законопроектом и рекомендовал его отклонить.

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финансы, россия, минфин, фнс россии, госдума