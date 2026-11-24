https://1prime.ru/20261124/konfiskatsiya-875486321.html

Верховный суд уточнил порядок конфискации активов по делам о диверсиях

Верховный суд уточнил порядок конфискации активов по делам о диверсиях - 24.11.2026, ПРАЙМ

Верховный суд уточнил порядок конфискации активов по делам о диверсиях

Пленум Верховного суда России разъяснил, что не подлежит конфискации имущество, которое использовалось для финансирования диверсий или оказания помощи... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:12+0300

2026-11-24T11:12+0300

2026-11-24T11:12+0300

финансы

россия

игорь краснов

верховный суд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875486321.jpg?1795507921

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда России разъяснил, что не подлежит конфискации имущество, которое использовалось для финансирования диверсий или оказания помощи противнику, если его владелец не знал о этих преступных целях, передает корреспондент РИА Новости. Пленум под руководством председателя ВС РФ Игоря Краснова во вторник внес поправки в постановление пленума от 2018 года, которые разъясняют конфискацию по делам о государственной измене, оказании помощи противнику и финансировании деятельности против безопасности РФ. "Если собственник имущества не осознавал и не мог осознавать того, что его имущество использовалось или предназначалось для финансирования деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, то такое имущество не подлежит конфискации на основании пункта "в" части 1 статьи 104.1 УК РФ", - говорится в документе. Пленум пояснил, что если сам обвиняемый передал деньги или ценности для финансовой помощи иностранным государствам, международным организациям или на деятельность против безопасности России, а изъять их невозможно из-за отсутствия, то суд взыскивает с виновного их денежный эквивалент либо конфискует иное его имущество.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, игорь краснов, верховный суд