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В Крыму рассказали о сборе заявок на выезд из полуострова паромом
В Крыму рассказали о сборе заявок на выезд из полуострова паромом - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Крыму рассказали о сборе заявок на выезд из полуострова паромом
Сбор заявок на выезд из Крыма паромной переправой открыт для владельцев легковых машин из других регионов России, которые не смогли уехать с полуострова после... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T17:06+0300
2026-11-24T17:06+0300
2026-11-24T17:06+0300
бизнес
россия
крым
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Сбор заявок на выезд из Крыма паромной переправой открыт для владельцев легковых машин из других регионов России, которые не смогли уехать с полуострова после атаки на Крымский мост, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Во вторник минтранс Крыма информировал о возможности подачи заявок на разовую доставку легковых автомобилей паромом.
"Видим обсуждения в социальных сетях по поводу сбора минтрансом Крыма заявок на переправу автотранспорта через Керченский пролив. Разъясняем, речь идет только об иногородних гостях полуострова, которые из-за атаки на Крымский мост оказались в Крыму со своими легковыми автомобилями", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По информации минтранса республики, для организации переправы легковых транспортных средств через паромную переправу в направлении Тамани и обратно нужно до 20.00 вторника подать заявки через сайт "Решаем Вместе" в разделе "Транспорт". Добраться можно будет разово и только в одном направлении: Крым - Тамань или Тамань – Крым, уточнили в ведомстве.
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бизнес, россия, крым, тамань
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Сбор заявок на выезд из Крыма паромной переправой открыт для владельцев легковых машин из других регионов России, которые не смогли уехать с полуострова после атаки на Крымский мост, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Во вторник минтранс Крыма информировал о возможности подачи заявок на разовую доставку легковых автомобилей паромом.
"Видим обсуждения в социальных сетях по поводу сбора минтрансом Крыма заявок на переправу автотранспорта через Керченский пролив. Разъясняем, речь идет только об иногородних гостях полуострова, которые из-за атаки на Крымский мост оказались в Крыму со своими легковыми автомобилями", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По информации минтранса республики, для организации переправы легковых транспортных средств через паромную переправу в направлении Тамани и обратно нужно до 20.00 вторника подать заявки через сайт "Решаем Вместе" в разделе "Транспорт". Добраться можно будет разово и только в одном направлении: Крым - Тамань или Тамань – Крым, уточнили в ведомстве.