https://1prime.ru/20261124/kurs-875508636.html
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос до 12,28 рубля
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос до 12,28 рубля - 24.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос до 12,28 рубля
Курс юаня по итогам торгов вторника увеличился до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T19:19+0300
2026-11-24T19:19+0300
2026-11-24T19:25+0300
рынок
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875508636.jpg?1795537510
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вторника увеличился до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку, закрыв торги на отметке 12,28 рубля.
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рынок
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос до 12,28 рубля
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос до 12,28 рубля
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вторника увеличился до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку, закрыв торги на отметке 12,28 рубля.