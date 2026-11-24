https://1prime.ru/20261124/kurs-875508636.html

Курс юаня по итогам торгов вторника вырос до 12,28 рубля

Курс юаня по итогам торгов вторника вырос до 12,28 рубля - 24.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торгов вторника вырос до 12,28 рубля

Курс юаня по итогам торгов вторника увеличился до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:19+0300

2026-11-24T19:19+0300

2026-11-24T19:25+0300

рынок

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вторника увеличился до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку, закрыв торги на отметке 12,28 рубля.

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рынок