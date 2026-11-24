https://1prime.ru/20261124/latviya-875480404.html

Латвия может рассмотреть вопрос о закрытии КПП на границе с Россией, пишет Delfi

Латвия может рассмотреть вопрос о закрытии КПП на границе с Россией, пишет Delfi - 24.11.2026, ПРАЙМ

Латвия может рассмотреть вопрос о закрытии КПП на границе с Россией, пишет Delfi

Латвия может рассмотреть вопрос о введении ограничений на границе с Россией на следующей неделе, сообщает портал Delfi. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:09+0300

2026-11-24T09:09+0300

2026-11-24T09:09+0300

россия

эстония

латвия

граница

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Латвия может рассмотреть вопрос о введении ограничений на границе с Россией на следующей неделе, сообщает портал Delfi. "Правительство может рассмотреть вопрос о закрытии КПП на границе с Россией на следующей неделе... Премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список") поручил ответственным ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию Латвии относительно возможных ограничений на границе с Россией после того, как Эстония решила с 1 декабря закрыть свои КПП на границе с РФ", - говорится в публикации издания. Министр внутренних дел Янис Домбрава поддерживает продвижение вопроса о закрытии КПП на границе с Россией, отмечает Delfi. Правительство Эстонии в пятницу приняло решение о приостановке пересечения сухопутной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Закрыты будут все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. В качестве причины закрытия границы в МИД республики ранее назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.

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россия, эстония, латвия, граница