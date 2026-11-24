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В ЛНР осложняются восстановительные работы на объектах энергетики
В ЛНР осложняются восстановительные работы на объектах энергетики - 24.11.2026, ПРАЙМ
В ЛНР осложняются восстановительные работы на объектах энергетики
Аварийно-восстановительные работы ведутся на объектах энергетики в Луганской Народной Республике после ударов ВСУ, но их осложняет угроза повторных атак,... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T21:02+0300
2026-11-24T21:02+0300
2026-11-24T21:02+0300
всу
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ЛУГАНСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Аварийно-восстановительные работы ведутся на объектах энергетики в Луганской Народной Республике после ударов ВСУ, но их осложняет угроза повторных атак, сообщило минтопэнерго региона на платформе "Макс".
"Ситуация с электроснабжением в Северодонецкой агломерации и близлежащих населенных пунктах остается сложной. Длительное время остаются обесточенными потребители городских округов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременского, Сватовского и Троицкого муниципальных округов. Также частично обесточены абоненты Новопсковского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате непрекращающихся атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры специалистам не удается завершить ремонтно-восстановительные работы в полном объеме.
"Новые повреждения и сохраняющаяся угроза повторных ударов существенно осложняют этот процесс", - сообщили в министерстве.
Уточняется, что в настоящее время энергетики прорабатывают все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации и ведут работы по восстановлению электроснабжения потребителей.
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всу
ЛУГАНСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Аварийно-восстановительные работы ведутся на объектах энергетики в Луганской Народной Республике после ударов ВСУ, но их осложняет угроза повторных атак, сообщило минтопэнерго региона на платформе "Макс".
"Ситуация с электроснабжением в Северодонецкой агломерации и близлежащих населенных пунктах остается сложной. Длительное время остаются обесточенными потребители городских округов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременского, Сватовского и Троицкого муниципальных округов. Также частично обесточены абоненты Новопсковского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате непрекращающихся атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры специалистам не удается завершить ремонтно-восстановительные работы в полном объеме.
"Новые повреждения и сохраняющаяся угроза повторных ударов существенно осложняют этот процесс", - сообщили в министерстве.
Уточняется, что в настоящее время энергетики прорабатывают все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации и ведут работы по восстановлению электроснабжения потребителей.