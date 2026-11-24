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В ЛНР осложняются восстановительные работы на объектах энергетики

В ЛНР осложняются восстановительные работы на объектах энергетики - 24.11.2026, ПРАЙМ

В ЛНР осложняются восстановительные работы на объектах энергетики

Аварийно-восстановительные работы ведутся на объектах энергетики в Луганской Народной Республике после ударов ВСУ, но их осложняет угроза повторных атак,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:02+0300

2026-11-24T21:02+0300

2026-11-24T21:02+0300

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ЛУГАНСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Аварийно-восстановительные работы ведутся на объектах энергетики в Луганской Народной Республике после ударов ВСУ, но их осложняет угроза повторных атак, сообщило минтопэнерго региона на платформе "Макс". "Ситуация с электроснабжением в Северодонецкой агломерации и близлежащих населенных пунктах остается сложной. Длительное время остаются обесточенными потребители городских округов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременского, Сватовского и Троицкого муниципальных округов. Также частично обесточены абоненты Новопсковского муниципального округа", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате непрекращающихся атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры специалистам не удается завершить ремонтно-восстановительные работы в полном объеме. "Новые повреждения и сохраняющаяся угроза повторных ударов существенно осложняют этот процесс", - сообщили в министерстве. Уточняется, что в настоящее время энергетики прорабатывают все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации и ведут работы по восстановлению электроснабжения потребителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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