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Число магазинов с товарами для дома в городах-миллионниках сократилось на 12%

Число магазинов с товарами для дома в городах-миллионниках сократилось на 12% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Число магазинов с товарами для дома в городах-миллионниках сократилось на 12%

Количество магазинов с товарами для дома в городах-миллионниках России сократилось за год на 12% и на начало ноября составило более 25 тысяч, подсчитали для РИА | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:13+0300

2026-11-24T09:13+0300

2026-11-24T09:13+0300

бизнес

"2гис"

магазины

россия

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МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Количество магазинов с товарами для дома в городах-миллионниках России сократилось за год на 12% и на начало ноября составило более 25 тысяч, подсчитали для РИА Недвижимость в геосервисе "2ГИС". По данным сервиса, среди всех точек с товарами для дома сильнее всего за указанный период снизилось число магазинов посуды - на 18% (до 6,9 тысячи). Количество магазинов хозтоваров уменьшилось на 8% (до 10,4 тысячи), домашнего текстиля - на 9% (до 7,6 тысячи), мебели - на 12% (до 6,4 тысячи). Одной из главных причин сокращения числа таких магазинов опрошенные эксперты называют покупки в маркетплейсах. "Маркетплейсы действительно перетягивают на себя часть продаж товаров для дома, поскольку покупатели все чаще приходят в офлайн-магазины, чтобы посмотреть и потрогать, а заказывают в интернете, где дешевле и удобнее", - отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин добавил, что особенно уязвимы небольшие точки в жилых районах и стрит-ритейле. Раньше новый жилой район автоматически означал спрос на магазины товаров для дома, а сейчас туда приходят маркетплейсы и пункты выдачи, так что открывать отдельный магазин уже не всегда выгодно. Поэтому ритейлеры все чаще выбирают не количество точек, а качество локации и реальную экономику каждого магазина, объяснил эксперт. "При этом у магазинов растут расходы на аренду, персонал и закупку товаров. В результате многие небольшие точки просто перестают окупаться, а крупные сети закрывают слабые магазины", – сказал он. Кроме того, высокие ставки по кредитам ограничивают доступность покупки жилья, а удорожание ремонтных работ и материалов заставляет потребителей пересматривать бюджеты, откладывать масштабные ремонты и сокращать необязательные покупки для обустройства дома, подчеркнула партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. Среди городов-миллионников, по данным "2ГИС", заметнее всего уменьшилось количество таких магазинов в Санкт-Петербурге (-15%, 3,6 тысячи), Нижнем Новгороде (-15%, 1,1 тысячи), Омске (-14%, 966 точек), Краснодаре (-14%, 1,2 тысячи), Новосибирске (-13%, 1,4 тысячи). "Такая география указывает на общерыночный характер изменений, а не на проблемы отдельных городов. При этом масштабы сокращения зависят от того, насколько местная розница представлена магазинами, способными выдерживать растущую конкуренцию и сохранять рентабельность. Рынок избавляется не от потребности в товарах для дома, а от торговых форматов, содержание которых перестает окупаться", – объяснила Яруллина. В 2027 году, по ее мнению, давление на традиционную розницу, вероятнее всего, сохранится, а наиболее уязвимыми останутся магазины, конкурирующие с онлайн-площадками преимущественно ценой и ассортиментом, но не предлагающие покупателю дополнительных преимуществ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, "2гис", магазины, россия