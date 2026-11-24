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Мандарины в России стоят от 142 до 500 рублей

Мандарины в России стоят от 142 до 500 рублей - 24.11.2026, ПРАЙМ

Мандарины в России стоят от 142 до 500 рублей

Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на мандарины в России за год и предоставил данные агентству "Прайм". Средняя цена по стране... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:41+0300

2026-11-24T15:41+0300

2026-11-24T15:42+0300

бизнес

челябинская область

краснодарский край

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на мандарины в России за год и предоставил данные агентству "Прайм". Средняя цена по стране составила 244 рубля за килограмм, что на 0,1% ниже, чем годом ранее. Сравнивались цены первой половины ноября 2026 года с ценами первой половины ноября 2025 года. Цены приведены с учетом акций.Самые высокие средние цены среди регионов зафиксированы в Республике Саха (Якутия) — 447 рублей (+29% за год), Челябинской области — 299 рублей (+4%) и Краснодарском крае — 270 рублей (+3%). Минимальные — в Еврейской автономной области (175 рублей, -15%), Приморском крае (184 рубля, -19%) и Хабаровском крае (185 рублей, -9%).В торговых сетях мандарины дороже всего в "Теореме" — 500 рублей (+14%), "Бахетле" — 415 рублей (+15%) и "Азбуке вкуса" — 412 рублей (-8%). Дешевле всего — в "Смарте" (142 рубля, -5%), "Ярче!" (165 рублей, +23%) и "Монетке" (186 рублей, -25%).

челябинская область

краснодарский край

приморский край

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бизнес, челябинская область, краснодарский край, приморский край, продукты, фрукты, стоимость