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Хуанг после восстановления в должности разбогател за сутки меньше, чем Илон Маск
Хуанг после восстановления в должности разбогател за сутки меньше, чем Илон Маск - 24.11.2026, ПРАЙМ
Хуанг после восстановления в должности разбогател за сутки меньше, чем Илон Маск
Восстановленный в должности гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг разбогател за сутки почти на 32 миллиарда долларов, в то время как состояние предпринимателя Илона... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T08:39+0300
2026-11-24T08:39+0300
2026-11-24T08:46+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Восстановленный в должности гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг разбогател за сутки почти на 32 миллиарда долларов, в то время как состояние предпринимателя Илона Маска (SpaceX, Tesla) подскочило за тот же срок на 43 миллиарда, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так, по данным BBI, состояние Хуанга за сутки выросло на 31,7 миллиарда долларов, до 137 миллиардов, в результате он занял 13-е место в списке богатейших людей мира. А Маск за сутки стал богаче на 43,2 миллиарда долларов, благодаря чему его состояние достигло 852 миллиардов долларов, следует из данных рейтинга. Таким образом, Маск сохраняет лидерство в списке богатейших людей мира с большим отрывом от занимающего второе место основателя Amazon Джеффа Безоса (365 миллиардов долларов). По итогам торгов понедельника стоимость акций Nvidia выросла на 31,48%, до 165,05 доллара. В то же время цена бумаг Space Exploration Technologies (SpaceX) поднялась на 4,35%, до 133,35 доллара, Tesla - на 11,46%, до 385,46 доллара за акцию. Днем ранее Nvidia сообщила, что ее совет директоров единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. В результате разработчик вернул себе второе место в списке крупнейших компаний мира. Илон Маск заявил по этому поводу, что Nvidia исправила ошибку, восстановив в должности Хуанга.
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сша, джефф безос, nvidia, tesla, spacex
США, Джефф Безос, Nvidia, Tesla, SpaceX
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Восстановленный в должности гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг разбогател за сутки почти на 32 миллиарда долларов, в то время как состояние предпринимателя Илона Маска (SpaceX, Tesla) подскочило за тот же срок на 43 миллиарда, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Так, по данным BBI, состояние Хуанга за сутки выросло на 31,7 миллиарда долларов, до 137 миллиардов, в результате он занял 13-е место в списке богатейших людей мира.
А Маск за сутки стал богаче на 43,2 миллиарда долларов, благодаря чему его состояние достигло 852 миллиардов долларов, следует из данных рейтинга.
Таким образом, Маск сохраняет лидерство в списке богатейших людей мира с большим отрывом от занимающего второе место основателя Amazon Джеффа Безоса (365 миллиардов долларов).
По итогам торгов понедельника стоимость акций Nvidia выросла на 31,48%, до 165,05 доллара. В то же время цена бумаг Space Exploration Technologies (SpaceX) поднялась на 4,35%, до 133,35 доллара, Tesla - на 11,46%, до 385,46 доллара за акцию.
Днем ранее Nvidia сообщила, что ее совет директоров единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. В результате разработчик вернул себе второе место в списке крупнейших компаний мира.
Илон Маск заявил по этому поводу, что Nvidia исправила ошибку, восстановив в должности Хуанга.