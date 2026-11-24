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СМИ: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за отказа кредитовать Украину

СМИ: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за отказа кредитовать Украину - 24.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за отказа кредитовать Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария откажутся участвовать в... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:19+0300

2026-11-24T10:19+0300

2026-11-24T10:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария откажутся участвовать в финансировании нового кредита Украине на 45 миллиардов евро, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов. По информации издания, Мерц "требует, чтобы все четыре страны участвовали в покрытии расходов по заимствованиям ЕС для Киева". Этот вопрос станет одной из главных тем саммита европейских лидеров на саммите 26-27 ноября. Венгрия, Словакия и Чехия ранее добились исключения из механизма финансирования кредита Украине на 90 миллиардов евро. Теперь они вместе с Болгарией выступают против участия и в новом займе. В то же время эти государства получают значительные средства из европейского бюджета, в том числе на развитие регионов. Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, требует распределить расходы на Украину между всеми 27 странами объединения. Еврокомиссия 18 ноября предложила предоставить Киеву дополнительный кредит на 45 миллиардов евро в 2027 году. Его обслуживание предполагается финансировать за счет европейских бюджетных механизмов. Для утверждения семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы требуется согласие всех государств объединения.

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финансы, мировая экономика, украина, германия, венгрия, фридрих мерц, ес, politico