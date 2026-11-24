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МИД Китая не стал комментировать восстановление Хуанга на посту главы Nvidia
МИД Китая не стал комментировать восстановление Хуанга на посту главы Nvidia - 24.11.2026, ПРАЙМ
МИД Китая не стал комментировать восстановление Хуанга на посту главы Nvidia
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник не стал комментировать восстановление Дженсена Хуанга в должности генерального директора... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T10:52+0300
2026-11-24T10:52+0300
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ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник не стал комментировать восстановление Дженсена Хуанга в должности генерального директора Nvidia. В понедельник совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. "Мы это не комментируем", - сказал Го Цзякунь на просьбу прокомментировать возвращение Хуанга на пост главы Nvidia. Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, nvidia, мид кнр, мид китая
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Nvidia, МИД КНР, МИД Китая
ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник не стал комментировать восстановление Дженсена Хуанга в должности генерального директора Nvidia.
В понедельник совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
"Мы это не комментируем", - сказал Го Цзякунь на просьбу прокомментировать возвращение Хуанга на пост главы Nvidia.
Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.