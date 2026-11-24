https://1prime.ru/20261124/mid-875485673.html

МИД Китая не стал комментировать восстановление Хуанга на посту главы Nvidia

МИД Китая не стал комментировать восстановление Хуанга на посту главы Nvidia - 24.11.2026, ПРАЙМ

МИД Китая не стал комментировать восстановление Хуанга на посту главы Nvidia

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник не стал комментировать восстановление Дженсена Хуанга в должности генерального директора... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:52+0300

2026-11-24T10:52+0300

2026-11-24T10:55+0300

мировая экономика

китай

кнр

сша

nvidia

мид кнр

мид китая

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875485673.jpg?1795506918

ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник не стал комментировать восстановление Дженсена Хуанга в должности генерального директора Nvidia. В понедельник совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. "Мы это не комментируем", - сказал Го Цзякунь на просьбу прокомментировать возвращение Хуанга на пост главы Nvidia. Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.

китай

кнр

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, сша, nvidia, мид кнр, мид китая