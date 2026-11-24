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Минфин оценил потенциал для наращивания инвестиций у российского бизнеса
Минфин оценил потенциал для наращивания инвестиций у российского бизнеса - 24.11.2026, ПРАЙМ
Минфин оценил потенциал для наращивания инвестиций у российского бизнеса
Потенциал для наращивания инвестиций у российского бизнеса сохраняется, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:03+0300
2026-11-24T14:03+0300
2026-11-24T14:03+0300
россия
бизнес
владимир колычев
александр шохин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Потенциал для наращивания инвестиций у российского бизнеса сохраняется, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.
"В принципе, потенциал у бизнеса наращивать инвестиции - он и сейчас сохраняется", - сообщил Колычев, выступая на Международном форуме Финансового университета.
Ранее в ходе форума глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин отметил, что перезапустить в России инвестиционный цикл позволила бы ключевая ставка ниже 10%.
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россия, бизнес, владимир колычев, александр шохин
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Колычев, Александр Шохин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Потенциал для наращивания инвестиций у российского бизнеса сохраняется, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.
"В принципе, потенциал у бизнеса наращивать инвестиции - он и сейчас сохраняется", - сообщил Колычев, выступая на Международном форуме Финансового университета.
Ранее в ходе форума глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин отметил, что перезапустить в России инвестиционный цикл позволила бы ключевая ставка ниже 10%.