https://1prime.ru/20261124/minfin-875496698.html
Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам 2026 года составит менее 3% ВВП
Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам 2026 года составит менее 3% ВВП - 24.11.2026, ПРАЙМ
Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам 2026 года составит менее 3% ВВП
Минфин ожидает, что дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет меньше прогноза и составит менее 3% ВВП, заявил журналистам вице-премьер - министр финансов... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:45+0300
2026-11-24T14:45+0300
2026-11-24T14:45+0300
финансы
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минфин ожидает, что дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет меньше прогноза и составит менее 3% ВВП, заявил журналистам вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"Дефицит бюджета мы изначально планировали в размере 3,2% ВВП, думаем, что он будет меньше. Около 3%, может быть, даже чуть пониже", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об исполнении федерального бюджета в текущем году.
В действующей редакции закона о бюджете дефицит на текущий год ожидается на уровне 3,2% ВВП.
Силуанов пояснил, что бюджет неплохо исполняется по доходам: их поступление даже превышает ожидания Минфина. "Это касается, в первую очередь, ненефтегазовых доходов", - сказал он, добавив, что их поступление превысит изначальный план на более триллион рублей.
Вице-премьер признал, что уровень нефтегазовых доходов бюджета, несмотря на хорошую конъюнктуру, пока останется чуть ниже прогнозов.
"Но, тем не менее, мы видим, что Фонд национального благосостояния пополняется, и мы ожидаем пополнения на уровне 1 триллиона рублей", - сказал он.
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финансы, антон силуанов, минфин
Финансы, Антон Силуанов, Минфин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минфин ожидает, что дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет меньше прогноза и составит менее 3% ВВП, заявил журналистам вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"Дефицит бюджета мы изначально планировали в размере 3,2% ВВП, думаем, что он будет меньше. Около 3%, может быть, даже чуть пониже", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об исполнении федерального бюджета в текущем году.
В действующей редакции закона о бюджете дефицит на текущий год ожидается на уровне 3,2% ВВП.
Силуанов пояснил, что бюджет неплохо исполняется по доходам: их поступление даже превышает ожидания Минфина. "Это касается, в первую очередь, ненефтегазовых доходов", - сказал он, добавив, что их поступление превысит изначальный план на более триллион рублей.
Вице-премьер признал, что уровень нефтегазовых доходов бюджета, несмотря на хорошую конъюнктуру, пока останется чуть ниже прогнозов.
"Но, тем не менее, мы видим, что Фонд национального благосостояния пополняется, и мы ожидаем пополнения на уровне 1 триллиона рублей", - сказал он.