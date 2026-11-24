https://1prime.ru/20261124/minfin-875496698.html

Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам 2026 года составит менее 3% ВВП

Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам 2026 года составит менее 3% ВВП - 24.11.2026, ПРАЙМ

Минфин ожидает, что дефицит бюджета по итогам 2026 года составит менее 3% ВВП

Минфин ожидает, что дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет меньше прогноза и составит менее 3% ВВП, заявил журналистам вице-премьер - министр финансов... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:45+0300

2026-11-24T14:45+0300

2026-11-24T14:45+0300

финансы

антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минфин ожидает, что дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет меньше прогноза и составит менее 3% ВВП, заявил журналистам вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. "Дефицит бюджета мы изначально планировали в размере 3,2% ВВП, думаем, что он будет меньше. Около 3%, может быть, даже чуть пониже", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об исполнении федерального бюджета в текущем году. В действующей редакции закона о бюджете дефицит на текущий год ожидается на уровне 3,2% ВВП. Силуанов пояснил, что бюджет неплохо исполняется по доходам: их поступление даже превышает ожидания Минфина. "Это касается, в первую очередь, ненефтегазовых доходов", - сказал он, добавив, что их поступление превысит изначальный план на более триллион рублей. Вице-премьер признал, что уровень нефтегазовых доходов бюджета, несмотря на хорошую конъюнктуру, пока останется чуть ниже прогнозов. "Но, тем не менее, мы видим, что Фонд национального благосостояния пополняется, и мы ожидаем пополнения на уровне 1 триллиона рублей", - сказал он.

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финансы, антон силуанов, минфин