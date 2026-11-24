https://1prime.ru/20261124/minfin-875502104.html
Минфин на аукционах 25 ноября предложит ОФЗ двух серий
Минфин на аукционах 25 ноября предложит ОФЗ двух серий - 24.11.2026, ПРАЙМ
Минфин на аукционах 25 ноября предложит ОФЗ двух серий
Минфин России в среду, 25 ноября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:11+0300
2026-11-24T16:11+0300
2026-11-24T16:11+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 25 ноября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом - серии 26239 с погашением в июле 2031 года и серии 26240 с погашением в июле 2036 года - в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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рынок, финансы, россия, минфин рф, минфин
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 25 ноября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом - серии 26239 с погашением в июле 2031 года и серии 26240 с погашением в июле 2036 года - в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).