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Минфин начнет оповещать россиян о конвертации пенсионных накоплений в ПДС

Минфин начнет оповещать россиян о конвертации пенсионных накоплений в ПДС - 24.11.2026, ПРАЙМ

Минфин начнет оповещать россиян о конвертации пенсионных накоплений в ПДС

Минфин России планирует в январе при принятии законопроекта о конвертации пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) начать... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:04+0300

2026-11-24T19:04+0300

2026-11-24T19:04+0300

финансы

минфин

госдума

минфин рф

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минфин России планирует в январе при принятии законопроекта о конвертации пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) начать оповещение населения через "Госуслуги", рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. "В январе при принятии закона у нас запланировано оповещение всех граждан через "Госуслуги". Через "Госуслуги" мы все получаем оповещения. У нас с Минцифры целая дорожная карта вообще по всем направлениям", - сказал он, выступая на комитете по финансовому рынку Госдумы. "Мы ведем информационную кампанию в рамках программы долгосрочных сближений уже пару лет, а в рамках (конвертации - ред.) - это будет оповещение через "Госуслуги", - уточнил он журналистам после заседания комитета. Думский комитет по финансовому рынку во вторник рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предусматривающий с 1 апреля 2027 года конвертацию пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений. Документ внесен правительством РФ. Он разработан Минфином в целях совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с реализацией ПДС. На рассмотрение Думы законопроект планируется вынести 26 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, минфин, госдума, минфин рф