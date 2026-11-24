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Чебесков: услуги для банков должны быть платными, но прозрачными

Чебесков: услуги для банков должны быть платными, но прозрачными - 24.11.2026, ПРАЙМ

Чебесков: услуги для банков должны быть платными, но прозрачными

Услуги для банков, в том числе государственные, должны быть платными, но ценообразование всегда должно быть прозрачным и предсказуемым для бизнеса, заявил... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:20+0300

2026-11-24T19:20+0300

2026-11-24T20:28+0300

финансы

банки

мвд

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Услуги для банков, в том числе государственные, должны быть платными, но ценообразование всегда должно быть прозрачным и предсказуемым для бизнеса, заявил журналистам замминистра финансов РФ Иван Чебесков, комментируя инициативу взимать плату с банков за проверку документов через систему МВД. Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация больших данных (АБД) ранее во вторник предложили законодательно запретить брать плату за запросы на проверку паспортов в случаях, когда получение сведений требуется законом или нормативными документами. МВД РФ в марте опубликовало проект постановления кабмина, согласно которому за каждое обращение на проверку паспортов банк должен будет платить по 50 рублей. В ноябре СМИ с ссылкой на источники писали, что правительство согласилось поддержать соответствующее постановление. "Да, мы считаем, что все-таки услуги тоже, даже государственные, для банков должны быть платными. Понятно, что вопрос платы всегда дискутируется. Ценообразование всегда должно быть прозрачным и понятным, предсказуемым для бизнеса", - прокомментировал Чебесков. Он добавил, что по размеру тарифов "дискуссия идет", но общая позиция заключается в том, что тариф нужен. "Государство тратит на эти системы, которые очень полезны для финансовых институтов, огромные вложения. Поэтому, на наш взгляд, это справедливо, чтобы определенная плата за это все-таки была", - пояснил замминистра. "И это также мотивирует финансовые организации рационально использовать эти данные. Потому что когда что-то бесплатно, то начинается в какой-то степени использование этого ресурса в максимальных целях. Когда есть определенная плата, то тогда более рационально начинается использование", - добавил Чебесков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, мвд