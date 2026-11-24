https://1prime.ru/20261124/minselhoz-875509734.html
Минсельхоз ожидает рекордный урожай плодов и ягод по итогам года
Минсельхоз ожидает рекордный урожай плодов и ягод по итогам года - 24.11.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз ожидает рекордный урожай плодов и ягод по итогам года
Минсельхоз России по итогам текущего года ожидает рекордный урожай плодов и ягод в стране - 2,3 миллиона тонн, говорится в сообщении ведомства. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T19:47+0300
2026-11-24T19:47+0300
2026-11-24T19:47+0300
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России по итогам текущего года ожидает рекордный урожай плодов и ягод в стране - 2,3 миллиона тонн, говорится в сообщении ведомства.
"Аграрии собрали более 2,1 млн тонн плодов и ягод – на 36,4% больше, чем годом ранее. По итогам года ожидается рекордный урожай в организованном секторе – 2,3 млн тонн", - сказано в сообщении.
В Минсельхозе отметили, что основную долю в общем объеме производства занимают яблоки. Их сбор уже превысил 2 миллиона тонн, а по итогам года урожай прогнозируется на уровне 2,1 миллиона тонн.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России по итогам текущего года ожидает рекордный урожай плодов и ягод в стране - 2,3 миллиона тонн, говорится в сообщении ведомства.
"Аграрии собрали более 2,1 млн тонн плодов и ягод – на 36,4% больше, чем годом ранее. По итогам года ожидается рекордный урожай в организованном секторе – 2,3 млн тонн", - сказано в сообщении.
В Минсельхозе отметили, что основную долю в общем объеме производства занимают яблоки. Их сбор уже превысил 2 миллиона тонн, а по итогам года урожай прогнозируется на уровне 2,1 миллиона тонн.