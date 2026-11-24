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Минтранс подготовил инструкции по перевозкам пассажиров между Кубани и Крымом

Минтранс подготовил инструкции по перевозкам пассажиров между Кубани и Крымом - 24.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс подготовил инструкции по перевозкам пассажиров между Кубани и Крымом

Минтранс России из-за временного ограничения движения по автомобильной части Крымского моста подготовил инструкции об организации перевозок пассажиров между... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:51+0300

2026-11-24T16:51+0300

2026-11-24T16:51+0300

бизнес

россия

краснодарский край

крым

керчь

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России из-за временного ограничения движения по автомобильной части Крымского моста подготовил инструкции об организации перевозок пассажиров между Краснодарским краем и полуостровом, сообщило ведомство. "В связи с временным ограничением движения транспортных средств по автомобильной части Крымского моста Минтрансом России подготовлены инструкции об организации перевозок пассажиров между Краснодарским краем и Крымом", - говорится в сообщении. Так, движение пассажирских поездов по железнодорожной составляющей моста осуществляется в полном объеме и реализуется "Гранд Сервис Экспрессом" на поездах "Таврия". Они начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции "Керчь-Южная Новый парк". От Керчи и далее по территории Крыма и в Севастополь, а также в обратном направлении для пассажиров организована перевозка автобусами, расписание которых синхронизировано с прибытием и отправлением поездов. Кроме того, по маршрутам Анапа–Керчь и Тамань–Керчь курсируют пригородные поезда ЮППК. Также доступен трансфер воздушным транспортом. Для этого необходимо, к примеру, добраться самолетом до Москвы, Адлера или Краснодара, а далее воспользоваться одним из описанных выше вариантов.

краснодарский край

крым

керчь

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, краснодарский край, крым, керчь, гранд сервис экспресс