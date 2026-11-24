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Минтранс опубликовал информацию о грузовой логистике между Крымом и Кубанью

Минтранс опубликовал информацию о грузовой логистике между Крымом и Кубанью - 24.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс опубликовал информацию о грузовой логистике между Крымом и Кубанью

Минтранс России опубликовал информацию об организации грузовой логистики в сообщении с Крымом и сообщил, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:54+0300

2026-11-24T16:54+0300

2026-11-24T16:54+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России опубликовал информацию об организации грузовой логистики в сообщении с Крымом и сообщил, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и полуостровом осуществляется в прежнем объеме. "Информационное сообщение об организации перевозок грузов между Крымом и Краснодарским краем... Грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом осуществляется в прежнем объеме, в том числе с использованием железнодорожной составляющей Крымского моста, а также Керченской паромной переправы... Актуальная схема перевозок грузов между Краснодарским краем и Крымом размещена в приложенном документе", - говорится в сообщении. Отмечается, что перевозка приоритетных грузов и товаров первой необходимости осуществляется в штатном режиме через паромную переправу. Номенклатура приоритетных грузов утверждена постановлением главы администрации Краснодарского края. Допуск к перевозке подтверждает министерство транспорта Крыма, а в случае отправки груза в Севастополь или из него допуск подтверждает правительство Севастополя. "Для перевозки груза через автомобильную паромную переправу необходимо обратиться в профильное министерство Крыма или в профильный департамент правительства Севастополя, получить допуск к перевозке, дождаться включения транспортного средства в список Минтранса Крыма, зарегистрироваться на накопительной площадке с одной из сторон и следовать указаниям диспетчера", - пишет Минтранс. Накопитель для автомобилей при отправке в сторону Крыма расположен в поселке Ильич, в направлении Краснодарского края используется накопитель "Крым-2" в Керчи. Минтранс также опубликовал инструкцию по использованию морской грузовой переправы для отправки грузов в контейнерах. В первую очередь речь идет о грузах, не попадающих под прямую перевозку через автомобильную паромную переправу согласно номенклатуре приоритетных грузов. Для отправки груза железнодорожным транспортом из Краснодарского края в Крым, отмечает Минтранс, можно воспользоваться услугой вагонной отправки РЖД-Карго. Министерство также прилагает список грузовых терминалов для отправки груза. "Возможна комбинированная доставка с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта... Перед отправкой необходимо проверить груз на соответствие требованиям приказа Росжелдора... Также обратите внимание на порядок погрузки в вагоны при планируемой перевозке грузов через Крымский мост", - сказано в сообщении. Для отправки груза железнодорожным транспортом из Крыма в Краснодарский край необходимо обратиться в Крымскую железную дорогу. Добавляется, что терминал, подробности погрузки, выгрузки и хранение надо уточнять у перевозчика.

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бизнес, россия, крым, краснодарский край, севастополь, ржд, росжелдор