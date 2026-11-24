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Миронов предложил создать особый юридический статус для платформенных работников
Миронов предложил создать особый юридический статус для платформенных работников - 24.11.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил создать особый юридический статус для платформенных работников
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать особый юридический статус для людей, работающих через цифровые... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T00:16+0300
2026-11-24T00:16+0300
2026-11-24T00:16+0300
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать особый юридический статус для людей, работающих через цифровые платформы, чтобы защитить их трудовые права и сохранить гибкость этого вида занятости.
"Одна из главных политических задач сегодня - обеспечить трудовые права для платформенной занятости: пенсионное страхование, больничные, отпуска и нормированный рабочий день с повышенной оплатой переработок", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что задача обеспечить трудовые права платформенных сотрудников требует совершенно нового правового статуса, чтобы сохранить мобильность и гибкость этого вида заработка. При этом, как уточнил лидер партии, важно разделять платформы, которые представляют из себя доски объявлений, и платформы-работодатели.
"Для последних важно предусмотреть типовые договоры, чтобы они не могли злоупотреблять своим положением и навязывать работникам несправедливые условия труда. Наша фракция возьмется за эту работу и приглашает к сотрудничеству объединения и организации платформенных работник", - добавил Миронов.
Он рассказал, что платформы - абсолютно новый тип занятости, который имеет немного общего как с традиционным наймом по трудовому договору, так и с малым бизнесом.
"Сейчас из-за статуса самозанятого платформенные рабочие лишены базовых трудовых прав и гарантий - у них нет ни восьмичасового рабочего дня, ни отпусков, ни больничных, ни будущей пенсии, ни возможности уйти в декрет, при этом их число, по разным оценкам, составляет от пяти до 20 миллионов человек", - пояснил политик.
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россия, сергей миронов
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать особый юридический статус для людей, работающих через цифровые платформы, чтобы защитить их трудовые права и сохранить гибкость этого вида занятости.
"Одна из главных политических задач сегодня - обеспечить трудовые права для платформенной занятости: пенсионное страхование, больничные, отпуска и нормированный рабочий день с повышенной оплатой переработок", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что задача обеспечить трудовые права платформенных сотрудников требует совершенно нового правового статуса, чтобы сохранить мобильность и гибкость этого вида заработка. При этом, как уточнил лидер партии, важно разделять платформы, которые представляют из себя доски объявлений, и платформы-работодатели.
"Для последних важно предусмотреть типовые договоры, чтобы они не могли злоупотреблять своим положением и навязывать работникам несправедливые условия труда. Наша фракция возьмется за эту работу и приглашает к сотрудничеству объединения и организации платформенных работник", - добавил Миронов.
Он рассказал, что платформы - абсолютно новый тип занятости, который имеет немного общего как с традиционным наймом по трудовому договору, так и с малым бизнесом.
"Сейчас из-за статуса самозанятого платформенные рабочие лишены базовых трудовых прав и гарантий - у них нет ни восьмичасового рабочего дня, ни отпусков, ни больничных, ни будущей пенсии, ни возможности уйти в декрет, при этом их число, по разным оценкам, составляет от пяти до 20 миллионов человек", - пояснил политик.