https://1prime.ru/20261124/mironov-875474359.html

Миронов предложил создать особый юридический статус для платформенных работников

Миронов предложил создать особый юридический статус для платформенных работников - 24.11.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил создать особый юридический статус для платформенных работников

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать особый юридический статус для людей, работающих через цифровые... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T00:16+0300

2026-11-24T00:16+0300

2026-11-24T00:16+0300

россия

сергей миронов

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875474359.jpg?1795468593

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать особый юридический статус для людей, работающих через цифровые платформы, чтобы защитить их трудовые права и сохранить гибкость этого вида занятости. "Одна из главных политических задач сегодня - обеспечить трудовые права для платформенной занятости: пенсионное страхование, больничные, отпуска и нормированный рабочий день с повышенной оплатой переработок", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что задача обеспечить трудовые права платформенных сотрудников требует совершенно нового правового статуса, чтобы сохранить мобильность и гибкость этого вида заработка. При этом, как уточнил лидер партии, важно разделять платформы, которые представляют из себя доски объявлений, и платформы-работодатели. "Для последних важно предусмотреть типовые договоры, чтобы они не могли злоупотреблять своим положением и навязывать работникам несправедливые условия труда. Наша фракция возьмется за эту работу и приглашает к сотрудничеству объединения и организации платформенных работник", - добавил Миронов. Он рассказал, что платформы - абсолютно новый тип занятости, который имеет немного общего как с традиционным наймом по трудовому договору, так и с малым бизнесом. "Сейчас из-за статуса самозанятого платформенные рабочие лишены базовых трудовых прав и гарантий - у них нет ни восьмичасового рабочего дня, ни отпусков, ни больничных, ни будущей пенсии, ни возможности уйти в декрет, при этом их число, по разным оценкам, составляет от пяти до 20 миллионов человек", - пояснил политик.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей миронов