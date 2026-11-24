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Мирошник рассказал о повреждении энергообъектов в четырех регионах

Мирошник рассказал о повреждении энергообъектов в четырех регионах - 24.11.2026, ПРАЙМ

Мирошник рассказал о повреждении энергообъектов в четырех регионах

Вооруженные формирования Киева на прошлой неделе нанесли повреждения энергетическим объектам в Белгородской, Курской, Херсонской областях и Донецкой Народной... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:10+0300

2026-11-24T18:10+0300

2026-11-24T18:10+0300

россия

белгородская область

херсонская область

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные формирования Киева на прошлой неделе нанесли повреждения энергетическим объектам в Белгородской, Курской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида, создавая невыносимые условия для жизни населения и нанося повреждения энергетическим объектам в Белгородской, Курской, Херсонской областях, Донецкой Народной Республике", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Как отмечается в докладе, в Белгородской области были повреждены линии электропередачи и объект инфраструктуры, из-за чего несколько улиц остались без света. В Курске из-за атак ВФУ был поврежден объект энергетики, частично нарушено энергоснабжение - без света остались 3 тысячи домов и 15 тысяч потребителей. В Хомутовском районе Курской области перебои с электрообеспечением фиксировались в 20 населенных пунктах. "Ситуация с энерго- и теплоснабжением ДНР оставалась тяжелой. Были нанесены удары по критической инфраструктуре республики", - отмечается в докладе. Мирошник рассказал, что в Херсонской области вражеский дрон ударил по служебному автомобилю Скадовского района электрических сетей, водитель погиб. По данным компании, с начала СВО в филиале при восстановлении электроснабжения погибли 31 сотрудник и 86 работников получили ранения. В Горностаевке беспилотники уничтожили оборудование двух трансформаторных подстанций - весь округ лишился электроснабжения.

белгородская область

херсонская область

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