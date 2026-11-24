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Мирзиеев пригласил компании из Иордании к совместным проектам в Узбекистане
Мирзиеев пригласил компании из Иордании к совместным проектам в Узбекистане - 24.11.2026, ПРАЙМ
Мирзиеев пригласил компании из Иордании к совместным проектам в Узбекистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил компании из Иордании для реализации совместных проектов в сфере критически важных минералов в республике,... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:49+0300
2026-11-24T18:49+0300
2026-11-24T18:49+0300
бизнес
мировая экономика
узбекистан
иордания
ташкент
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил компании из Иордании для реализации совместных проектов в сфере критически важных минералов в республике, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Мирзиеев 23-24 ноября находится в Иордании с госвизитом. Во вторник президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия узбекско-иорданского бизнес-форума. В мероприятии приняли участие король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн, члены правительств двух стран, руководители ведущих компаний и представители деловых кругов.
"Иорданские инвесторы приглашены к сотрудничеству для реализации совместных проектов в сфере критически важных минералов на базе технопарков, создаваемых в Ташкенте и Самарканде", - говорится в сообщении.
Мирзиеев также предложил наладить совместное производство в специальной экономической зоне Акабы на юге Иордании на основе сырья и полуфабрикатов Узбекистана, а затем организовать совместный экспорт готовой продукции на рынки третьих стран.
"Подчеркнута важность совместной локализации производства новых видов фармацевтической продукции и налаживания трансфера передовых технологий. Отмечено, что для иорданских партнеров в кластере Tashkent Pharma Park будут созданы необходимые условия и предоставлены льготы", - отмечается в сообщении.
Президент Узбекистана также отметил перспективы объединения потенциалов двух стран для производства конкурентоспособных минеральных удобрений. "Приветствованы достигнутые договоренности о производстве пищевых добавок, бытовой химии и средств защиты растений", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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бизнес, мировая экономика, узбекистан, иордания, ташкент, шавкат мирзиеев
Бизнес, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, ИОРДАНИЯ, Ташкент, Шавкат Мирзиеев
ТАШКЕНТ, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил компании из Иордании для реализации совместных проектов в сфере критически важных минералов в республике, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Мирзиеев 23-24 ноября находится в Иордании с госвизитом. Во вторник президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия узбекско-иорданского бизнес-форума. В мероприятии приняли участие король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн, члены правительств двух стран, руководители ведущих компаний и представители деловых кругов.
"Иорданские инвесторы приглашены к сотрудничеству для реализации совместных проектов в сфере критически важных минералов на базе технопарков, создаваемых в Ташкенте и Самарканде", - говорится в сообщении.
Мирзиеев также предложил наладить совместное производство в специальной экономической зоне Акабы на юге Иордании на основе сырья и полуфабрикатов Узбекистана, а затем организовать совместный экспорт готовой продукции на рынки третьих стран.
"Подчеркнута важность совместной локализации производства новых видов фармацевтической продукции и налаживания трансфера передовых технологий. Отмечено, что для иорданских партнеров в кластере Tashkent Pharma Park будут созданы необходимые условия и предоставлены льготы", - отмечается в сообщении.
Президент Узбекистана также отметил перспективы объединения потенциалов двух стран для производства конкурентоспособных минеральных удобрений. "Приветствованы достигнутые договоренности о производстве пищевых добавок, бытовой химии и средств защиты растений", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.