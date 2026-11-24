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Россия владеет технологической цепочкой для создания ИИ-моделей, заявил Мишустин

Россия владеет технологической цепочкой для создания ИИ-моделей, заявил Мишустин - 24.11.2026, ПРАЙМ

Россия владеет технологической цепочкой для создания ИИ-моделей, заявил Мишустин

Россия обладает полной технологической цепочкой для создания отечественных ИИ-моделей, есть все необходимое для дальнейшего выпуска решений на мировом уровне,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:54+0300

2026-11-24T14:54+0300

2026-11-24T14:54+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает полной технологической цепочкой для создания отечественных ИИ-моделей, есть все необходимое для дальнейшего выпуска решений на мировом уровне, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Внедрение и регулирование искусственного интеллекта"."Россия владеет полной технологической цепочкой для создания больших генеративных моделей, в том числе без заимствования даже открытых компонентов", — сказал он. По словам председателя правительства, у России есть собственные фундаментальные модели, а востребованные прикладные инструменты активно внедряются в промышленность, социальную сферу, госуправление и по ряду других направлений. "В целом у нас есть все необходимое для дальнейшего выпуска решений мирового уровня", — сказал Мишустин.Объем услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта в прошлом году достиг почти 37 миллиардов рублей — в три раза больше, чем в 2022 году, сообщил премьер.По поручению президента Владимира Путина подготовлен проект национального плана внедрения искусственного интеллекта. "Его мероприятия нацелены на решение конкретных вопросов и должны дать ощутимые результаты", — сказал Мишустин. По его словам, мероприятия плана помогут улучшить качество товаров и услуг, сократить временные затраты, снизить финансовые и административные издержки. "План должен стать надежным, практическим инструментом для повышения конкурентоспособности отраслей отечественной экономики", — добавил он.

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россия, михаил мишустин