https://1prime.ru/20261124/mishustin-875498840.html

Мишустин призвал подготовить специалистов в области ИИ

Мишустин призвал подготовить специалистов в области ИИ - 24.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал подготовить специалистов в области ИИ

Подготовка специалистов в области искусственного интеллекта должна стать отдельной частью образовательной и кадровой политики России, заявил премьер-министр РФ... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:07+0300

2026-11-24T15:07+0300

2026-11-24T15:07+0300

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Подготовка специалистов в области искусственного интеллекта должна стать отдельной частью образовательной и кадровой политики России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая во вторник на стратегической сессии по внедрению и регулированию искусственного интеллекта, Мишустин отметил, что для достижения технологического лидерства России важно не ограничиваться только увеличением приема на соответствующие образовательные программы. "Надо выявлять и поддерживать талантливых исследователей и инженеров, создавать условия для их работы в командах, которые занимаются обучением отечественных моделей, организовывать стажировки и участие в крупных технологических проектах. Подготовка таких специалистов должна стать отдельной частью образовательной и кадровой политики", – заявил Мишустин. Он напомнил, что в 2025 году российские вузы подготовили 8,5 тысяч выпускников по образовательным программам в сфере ИИ – на 20% больше запланированного. А в проекте "Топ-ИИ" по подготовке специалистов высшего уровня в сфере искусственного интеллекта участвуют 22 университета из 13 регионов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, михаил мишустин