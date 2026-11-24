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Жителей Молдавии ожидает еще одно повышение тарифов на электроэнергию

Жителей Молдавии ожидает еще одно повышение тарифов на электроэнергию - 24.11.2026, ПРАЙМ

Жителей Молдавии ожидает еще одно повышение тарифов на электроэнергию

Жителей Молдавии ожидает еще одно повышение тарифов на электроэнергию, заявил журналистам в Кишиневе министр энергетики республики Дорин Жунгиету. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:45+0300

2026-11-24T21:45+0300

2026-11-24T21:45+0300

молдавия

кишинев

румыния

майя санду

нарэ

молдавская грэс

интер рао

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КИШИНЕВ, 24 ноя – ПРАЙМ. Жителей Молдавии ожидает еще одно повышение тарифов на электроэнергию, заявил журналистам в Кишиневе министр энергетики республики Дорин Жунгиету. В среду Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердит новые расценки на электричество. Согласно опубликованным на сайте регулятора документам, закупочная цена электричества, заложенная в действующий тариф, выросла со 135 евро за мегаватт-час весной до более 195 евро в октябре. В конце марта регулятор символически снизил тариф менее чем на один процент. Глава НАРЭ Алексей Таран в интервью местным СМИ заявлял, что в начале 2027 года ожидается еще одно увеличение тарифа, пояснив, так как в ноябрьский включена лишь часть потерь поставщиков. "Очередной пересмотр тарифа в сторону его увеличения неизбежен. Только у поставщика на севере республики накопилось более 90 миллионов леев (около 4,9 миллиона долларов - ред.) отрицательных отклонений. Эти суммы необходимо компенсировать, иначе компания может оказаться неплатежеспособной и больше не сможет поставлять электроэнергию", - сказал Жунгиету, которого цитирует в том числе телеканал Realitatea. По словам министра, электричество подорожало из-за дефицита в регионе, на который в том числе повлияла нехватка воды для гидроэлектростанций. Сама Молдавия вырабатывает лишь 30–40% нужной ей энергии, а в часы пик вынуждена докупать большие объемы за рубежом по самым высоким ценам. Чтобы меньше зависеть от импорта, власти рассчитывают развивать зеленую энергетику, строить новые линии электропередачи с соседями и следить, чтобы поставщики не перегружали сеть незапланированными излишками. На предстоящую зиму, как заверил Жунгиету, газ и свет уже законтрактованы. Ранее НАРЭ опубликовало проект повышения тарифов для населения на 26,3–28,7% - до 4,58-4,99 лея (около 0,25–0,27 доллара) за киловатт-час. С 26 сентября в республике действует 60-дневный режим чрезвычайного положения в энергетике. При этом запуск 8 ноября новой ЛЭП Вулканешты - Кишинев для импорта энергии из Румынии вместо более дешевой выработки Молдавской ГРЭС в Приднестровье (принадлежит российской "Интер РАО") не остановил рост цен для потребителей. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента страны Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

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молдавия, кишинев, румыния, майя санду, нарэ, молдавская грэс, интер рао