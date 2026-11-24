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Мосбиржа с 1 декабря начнет торги вечным фьючерсом на акции Anthropic
Мосбиржа с 1 декабря начнет торги вечным фьючерсом на акции Anthropic - 24.11.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа с 1 декабря начнет торги вечным фьючерсом на акции Anthropic
Московская биржа с 1 декабря 2026 года начнет торги расчетным однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией на акции разработчика искусственного... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:16+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа с 1 декабря 2026 года начнет торги расчетным однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией на акции разработчика искусственного интеллекта Anthropic, сообщила торговая площадка.
"С 1 декабря 2026 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетным однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией (вечный фьючерс) на акции Anthropic. Базовым активом нового фьючерса выступает фиксинг акций Anthropic, рассчитываемый Московской биржей", - говорится в сообщении.
Код фьючерса - ANTF, котировка в долларах США, лот - 1.
Фьючерс будет доступен в том числе неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
С новым контрактом линейка вечных фьючерсов на фиксинги иностранных ценных бумаг Московской биржи будет насчитывать 50 инструментов. Инвесторам доступны контракты на крупнейшие мировые фондовые индексы и акции глобальных компаний технологического, энергетического, медицинского и потребительского секторов. Среднедневной объем торгов вечными фьючерсами на глобальные активы превышает 1 миллиард рублей, отмечает биржа.
"На срочном рынке Московской биржи действует асимметричная тарифная модель: при заключении безадресных сделок клиенты, предоставляющие ликвидность рынку путем выставления заявок, не уплачивают биржевую комиссию за сделки. Комиссия взимается только с клиентов, заключающих сделки по ранее выставленным заявкам", - пояснила площадка.
Anthropic основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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рынок, сша, сан-франциско
Рынок, США, Сан-Франциско
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа с 1 декабря 2026 года начнет торги расчетным однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией на акции разработчика искусственного интеллекта Anthropic, сообщила торговая площадка.
"С 1 декабря 2026 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетным однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией (вечный фьючерс) на акции Anthropic. Базовым активом нового фьючерса выступает фиксинг акций Anthropic, рассчитываемый Московской биржей", - говорится в сообщении.
Код фьючерса - ANTF, котировка в долларах США, лот - 1.
Фьючерс будет доступен в том числе неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
С новым контрактом линейка вечных фьючерсов на фиксинги иностранных ценных бумаг Московской биржи будет насчитывать 50 инструментов. Инвесторам доступны контракты на крупнейшие мировые фондовые индексы и акции глобальных компаний технологического, энергетического, медицинского и потребительского секторов. Среднедневной объем торгов вечными фьючерсами на глобальные активы превышает 1 миллиард рублей, отмечает биржа.
"На срочном рынке Московской биржи действует асимметричная тарифная модель: при заключении безадресных сделок клиенты, предоставляющие ликвидность рынку путем выставления заявок, не уплачивают биржевую комиссию за сделки. Комиссия взимается только с клиентов, заключающих сделки по ранее выставленным заявкам", - пояснила площадка.
Anthropic основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.