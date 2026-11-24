https://1prime.ru/20261124/moshenniki-875484033.html

Мошенники начали пугать россиян требованиями об оплате таможенных пошлин

Мошенники начали пугать россиян требованиями об оплате таможенных пошлин - 24.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники начали пугать россиян требованиями об оплате таможенных пошлин

Мошенники от имени таможенных служб начали сообщать россиянам о якобы задержке их международных посылок и требовать срочной оплаты пошлин для получения... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:14+0300

2026-11-24T10:14+0300

2026-11-24T10:16+0300

мошенничество

россия

мошенники

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мошенники от имени таможенных служб начали сообщать россиянам о якобы задержке их международных посылок и требовать срочной оплаты пошлин для получения отправлений до новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники отправляют россиянам сообщения якобы от таможенных служб о задержке международной посылки", - рассказали в организации. Злоумышленники сообщают, что для получения заказа до новогодних праздников необходимо срочно оплатить таможенную пошлину. "Платеж проходит через поддельную платежную страницу, которая имитирует официальный сервис", - уточнили в пресс-службе платформы. В "Мошеловке" напоминают, что оплата установленных законом таможенных сборов производится по официальным реквизитам через банковские сервисы. "Отслеживайте статус посылки исключительно по трек-номеру на официальном портале почтового оператора или в профиле магазина. Никогда не вводите защитные коды банковских карт на страницах, присланных с коротких сервисных номеров", - заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники