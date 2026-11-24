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В МВД назвали пять настроек для защиты смартфона близкого человека от мошенников

В МВД назвали пять настроек для защиты смартфона близкого человека от мошенников - 24.11.2026, ПРАЙМ

В МВД назвали пять настроек для защиты смартфона близкого человека от мошенников

Ограничить звонки от незнакомцев в мессенджерах и установку приложений из неизвестных источников, а также подключить самозапрет на кредиты и функцию "Доверенный | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T10:30+0300

2026-11-24T10:30+0300

2026-11-24T10:30+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ограничить звонки от незнакомцев в мессенджерах и установку приложений из неизвестных источников, а также подключить самозапрет на кредиты и функцию "Доверенный контакт" нужно, чтобы сделать использование телефона безопаснее и защитить близких от мошеннических уловок, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мы часто напоминаем близким о мошенниках и просим их быть осторожнее. Но в неожиданной ситуации бывает непросто сразу распознать обман. Поэтому важно не только рассказывать об угрозах, но и заранее позаботиться о дополнительной защите их смартфонов", - говорится в сообщении. Так, необходимо ограничить звонки от незнакомцев в мессенджерах. Для этого нужно проверить настройки конфиденциальности в мессенджере и, если приложение позволяет, установить прием звонков только от контактов - это поможет сократить количество нежелательных вызовов. Также нужно ограничить установку приложений из неизвестных источников и отключить такую возможность для браузеров и мессенджеров, если она не требуется. "Включите защиту от спам-звонков. Проверьте, есть ли в приложении оператора связи функция определения номера и фильтрации спама. При необходимости дополнительно подключите функции защиты от мошенников", - отмечается в материалах ведомства. Кроме того, для защиты смартфона родственника нужно установить финансовые ограничения - обсудить с ним возможность подключения самозапрета на кредиты и функции "Доверенный контакт" через Госуслуги, а также поставить лимиты на переводы и использовать банковский сервис "второй руки". "Проверьте, где хранятся личные данные. Не храните фотографии паспортов, банковских карт, СНИЛС и пароли в открытой галерее и переписках. Удалите ненужные копии и проверьте, кому доступны личные файлы", - добавляется в материалах. Помимо прочего, правоохранители посоветовали договориться о трех простых семейных правилах: прерывать подозрительные звонки - если собеседник требует срочных действий, необходимо завершить разговор и самостоятельно связаться с близкими или организацией по официальному номеру; использовать семейное кодовое слово: поможет проверить сообщения о якобы попавшем в беду родственнике и распознать попытку обмана; а также регулярно обсуждать мошеннические схемы - напоминать близким, что сотрудники государственных органов, банков и операторов связи не должны требовать коды из СМС, пароли или переводы на "безопасные счета".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мвд, мошенники, россия, телефон, мобильный телефон, смартфоны