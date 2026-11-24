https://1prime.ru/20261124/moskva-875475685.html

Отложенный из-за пурги рейс в Анадырь вылетел из Москвы

Отложенный из-за пурги рейс в Анадырь вылетел из Москвы - 24.11.2026, ПРАЙМ

Отложенный из-за пурги рейс в Анадырь вылетел из Москвы

Авиарейс в Анадырь, в понедельник отложенный из-за пурги на Чукотке, во вторник вылетел из Москвы следует из данных на сайте аэропорта Анадыря. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T03:47+0300

2026-11-24T03:47+0300

2026-11-24T03:47+0300

бизнес

россия

анадырь

чукотка

москва

аэропорт шереметьево

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875475685.jpg?1795481229

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - ПРАЙМ. Авиарейс в Анадырь, в понедельник отложенный из-за пурги на Чукотке, во вторник вылетел из Москвы следует из данных на сайте аэропорта Анадыря. По данным синоптиков, до 21.00 (12.00 мск) 24 ноября на побережье Чукотки - порывы ветра до 28 метров в секунду с низовой метелью, в городе Анадырь - порывы до метров в секунду. Накануне было отложено прибытие рейса из "Шереметьево" и обратный борт, а также ряд внутрирегиональных рейсов. "Вылетел. Задержан по причине метеоусловий аэропорта назначения. Прогнозируемое время прибытия - 12.50 (03.50 мск)", - указано на онлайн-табло аэропорта. Вылет обратного рейса планируется в 15.40 (06.40 мск). Внутрирегиональные рейсы в Марково, Провидения, Залив Креста, Кепервеем, Мейныпильгин все еще задерживаются по метеоусловиям аэропортов вылета и прибытия, информация по ним будет дана после полудня.

анадырь

чукотка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, анадырь, чукотка, москва, аэропорт шереметьево