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Отложенный из-за пурги рейс в Анадырь вылетел из Москвы
Отложенный из-за пурги рейс в Анадырь вылетел из Москвы - 24.11.2026, ПРАЙМ
Отложенный из-за пурги рейс в Анадырь вылетел из Москвы
Авиарейс в Анадырь, в понедельник отложенный из-за пурги на Чукотке, во вторник вылетел из Москвы следует из данных на сайте аэропорта Анадыря. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T03:47+0300
2026-11-24T03:47+0300
2026-11-24T03:47+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - ПРАЙМ. Авиарейс в Анадырь, в понедельник отложенный из-за пурги на Чукотке, во вторник вылетел из Москвы следует из данных на сайте аэропорта Анадыря.
По данным синоптиков, до 21.00 (12.00 мск) 24 ноября на побережье Чукотки - порывы ветра до 28 метров в секунду с низовой метелью, в городе Анадырь - порывы до метров в секунду. Накануне было отложено прибытие рейса из "Шереметьево" и обратный борт, а также ряд внутрирегиональных рейсов.
"Вылетел. Задержан по причине метеоусловий аэропорта назначения. Прогнозируемое время прибытия - 12.50 (03.50 мск)", - указано на онлайн-табло аэропорта.
Вылет обратного рейса планируется в 15.40 (06.40 мск).
Внутрирегиональные рейсы в Марково, Провидения, Залив Креста, Кепервеем, Мейныпильгин все еще задерживаются по метеоусловиям аэропортов вылета и прибытия, информация по ним будет дана после полудня.
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бизнес, россия, анадырь, чукотка, москва, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Анадырь, Чукотка, МОСКВА, аэропорт Шереметьево
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - ПРАЙМ. Авиарейс в Анадырь, в понедельник отложенный из-за пурги на Чукотке, во вторник вылетел из Москвы следует из данных на сайте аэропорта Анадыря.
По данным синоптиков, до 21.00 (12.00 мск) 24 ноября на побережье Чукотки - порывы ветра до 28 метров в секунду с низовой метелью, в городе Анадырь - порывы до метров в секунду. Накануне было отложено прибытие рейса из "Шереметьево" и обратный борт, а также ряд внутрирегиональных рейсов.
"Вылетел. Задержан по причине метеоусловий аэропорта назначения. Прогнозируемое время прибытия - 12.50 (03.50 мск)", - указано на онлайн-табло аэропорта.
Вылет обратного рейса планируется в 15.40 (06.40 мск).
Внутрирегиональные рейсы в Марково, Провидения, Залив Креста, Кепервеем, Мейныпильгин все еще задерживаются по метеоусловиям аэропортов вылета и прибытия, информация по ним будет дана после полудня.